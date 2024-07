Redação GPS BRB e Veloe lançam “tag” de pedágios e estacionamentos para clientes

O Banco BRB e a Veloe surpreenderam o mercado ao anunciarem o lançamento da Tag BRB by Veloe , uma novidade que promete revolucionar a forma como os clientes lidam com pagamentos de mobilidade. Com condições especiais, a tag oferece praticidade e conveniência para pagamento automático de pedágios em todas as rodovias do Brasil, assim como em diversos estacionamentos em shoppings, aeroportos e outros locais.

“Estamos focados em proporcionar as melhores experiências aos nossos clientes, através de iniciativas inovadoras. A parceria com a Veloe, referência no segmento, resultou nesse produto que visa oferecer um serviço diferenciado e especial, proporcionando condições únicas aos clientes BRB”, destaca o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Para aderir a essa facilidade, o cliente precisará realizar uma adesão única no valor de R$ 20. Durante o mês de julho, os clientes BRB DUX e Black/Infinite poderão usufruir de descontos exclusivos de 100% e 50%, respectivamente, nesse valor.

Além disso, os beneficiários terão vantagens exclusivas de acordo com a modalidade do seu cartão de crédito no pagamento das mensalidades. Clientes com cartões BRB DUX terão 100% de desconto, enquanto clientes com cartões BRB Black ou BRB Infinite receberão 50% de desconto. Essa condição especial é válida pelos primeiros 24 meses, passando a ser R$ 9,90 após esse período.

“Ficamos muito felizes em lançar essa parceria que amplia a oferta de serviços de mobilidade, reforçando nosso posicionamento no mercado. Com a Tag BRB by Veloe, queremos garantir que os clientes do banco tenham mais comodidade e economia em seus deslocamentos diários”, ressalta André Turquetto, diretor geral da Veloe.

Simplificação, fluidez e praticidade são palavras-chave da experiência proporcionada pela Tag BRB by Veloe, que pode ser solicitada de forma simples e prática através do app BRBCARD ou diretamente no site do banco em https://novo.brb.com.br.

Essa iniciativa surge em um momento oportuno, consolidando o Banco BRB como uma referência inovadora no mercado, com mais de 7,8 milhões de clientes em todo o mundo. Já a Veloe se destaca como uma marca que visa tornar a mobilidade mais simples e eficiente, aceita em diversas rodovias pedagiadas e estabelecimentos comerciais em todo o país.

Com essa parceria, os clientes do Banco BRB podem esperar mais facilidades e benefícios em seus deslocamentos diários, reforçando o compromisso das instituições em oferecer soluções práticas e inovadoras para o dia a dia.

