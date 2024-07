BRB distribui R$ 2 bilhões a beneficiários de programas sociais do GDF

Para reafirmar a cada dia o seu papel como banco público que contribui para a transformação social, o fomento e o desenvolvimento econômico, social e humano de suas regiões de atuação, o Banco BRB atua em parceria com o Governo do Distrito Federal para o desenvolvimento de soluções que melhoram a qualidade de vida dos brasilienses.

Desde 2019, o BRB já operacionalizou 26 programas do GDF e superou o montante de R$ 2 bilhões em benefícios, auxiliando 374 mil famílias em situação de vulnerabilidade.

“Seguimos com nosso propósito de transformar a vida das pessoas e levar dignidade às famílias do Distrito Federal, seja por meio dos programas sociais, do acesso ao crédito, do atendimento de excelência e do apoio a iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade e que impactem positivamente a vida dos cidadãos. A atuação do BRB com os programas sociais do GDF se tornou referência para outras unidades da Federação. Hoje somos exemplo no segmento social e já planejamos expandir nossa frente de atuação para outros entes”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Somente no primeiro semestre de 2024, foram distribuídos R$ 337,9 milhões, com valor médio mensal de R$ 56,3 milhões, que contemplaram mais de 232 mil famílias no DF, beneficiárias dos 17 programas disponíveis atualmente. Esse montante aumentou 900% nos últimos 5 anos.

Além de colaborar para a transformação social no DF, a operacionalização dos programas sociais permite a inclusão financeira, o acesso da população a serviços bancários personalizados e a um portfólio completo de soluções desenvolvidas para atender as necessidades de cada cidadão. E, com o atendimento a esses novos clientes, o serviço também gerou para o BRB um resultado líquido de aproximadamente R$ 1,05 milhão no 1S, um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2023.

Essa frente de atuação do Banco contribui, ainda, para o impulsionamento da economia do DF, uma vez que os valores repassados para as famílias promovem uma potente rede de fomento, a exemplo da edição de 2024 do Cartão Material Escolar, que distribuiu R$ 54,2 milhões, com aumento de 22,17% em relação a 2023. Ao todo, 516 papelarias foram credenciadas, aptas a vender o material da lista fornecida pelas escolas da rede pública. Além disso, o Programa Cartão Creche registrou aumento significativo de 51,51% no montante distribuído em 2024 comparado ao mesmo período de 2023, totalizando R$ 30,1 milhões.

Entre os destaques deste ano, está o Programa Acolher Eles e Elas da Secretaria da Mulher (SMDF), que oferece apoio financeiro a órfãos que perderam suas mães por feminicídio, assegurando que suas necessidades básicas como alimentação, moradia, educação, saúde, cultura e lazer sejam atendidas. Com um investimento previsto de R$ 1,4 milhão por ano, o programa já conta com 115 beneficiários e distribuiu R$ 635 mil em 4 meses de operação.

Para os próximos meses, ainda há novidades. Está prevista a operacionalização financeira do Programa DF Alfabetizado, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), conforme regulamentação pela Lei Distrital nº 5.134/2013.

Operacionalização

A atuação do BRB em cada programa tem início com a celebração do contrato com a secretaria gestora, quando são avaliadas as melhores soluções para pagamento, de acordo com as características do Programa.

Nos casos dos benefícios pagos via cartão pré-pago, o BRB é responsável pela logística de confecção e entrega segura dos plásticos nas agências, onde os beneficiários realizam a retirada pessoalmente. Por meio do site Sistema de Cadastro Sócio-Econômico , é possível consultar o local e a data de retirada dos cartões.

A distribuição dos valores dos benefícios ocorre mensalmente, ou conforme periodicidade de pagamento do programa, após a disponibilização do recurso financeiro ao BRB pelas secretarias gestoras.

A seleção dos beneficiários também é realizada pelas secretarias, após o cidadão realizar cadastro prévio e preencher requisitos que podem envolver critérios de renda, moradia no DF e outras situações de vulnerabilidade.

Para atendimento às famílias contempladas nos programas sociais, o BRB disponibiliza uma ampla rede de agências, duas centrais de atendimento: 3029-8440 (para cartão pré-pagos) e 3322-1515 (para os programas que utilizam C/C ou poupança), além do APP BRB Social, para acompanhamento dos cartões e respectivos saldos.