Caio Barbieri BNDES lança concurso com 900 vagas para analistas em diversas áreas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES ) divulgou o edital de abertura do concurso público que visa preencher 900 vagas para o cargo de analista, além de formar cadastro reserva em diversas áreas. Com remuneração de até R$ 20.900,00 para uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, as inscrições estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (26) até o dia 19 de agosto.

As vagas são distribuídas em áreas como Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Direito, Economia, entre outras, contemplando diferentes ênfases de atuação.

Além disso, a seleção reserva 15% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados negros, buscando promover a igualdade de oportunidades e a diversidade no ambiente de trabalho. Os candidatos serão submetidos a provas objetivas e discursivas, que serão realizadas em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal. A aplicação dos exames está agendada para o dia 13 de outubro.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever através da página oficial do concurso e pagar a taxa de R$ 110. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor entre os dias 26 de julho e 2 de agosto.

