Trump, Obama e Bill Clinton reagem à desistência de Biden

Na primeira declaração oficial após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar a saída da disputa presidencial , o ex-presidente americano e candidato republicano, Donald Trump, fez duras críticas ao rival democrata, em publicação na sua rede social Truth Social. O ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton também se pronunciaram em suas redes sociais.

Trump acusou Biden de chegar à Casa Branca por meio de mentiras e fake news. “Todos aqueles ao seu redor, incluindo o seu médico e a mídia, sabiam que ele não era capaz de ser presidente, e ele não era”, escreveu.

O republicano repetiu a linha de argumentação a que costuma recorrer para condenar Biden. Disse que o presidente deixou imigrantes ilegais atravessarem a fronteira e que o país “sofreu muito” nos últimos quatro anos. “Remediaremos o dano que ele causou muito rapidamente. Faça a América Grande de Novo!”, concluiu Trump. Confira a publicação feita na rede social Truth:

Clinton

O ex-presidente Bill Clinton, anunciou seu apoio à candidatura de Kamala Harris à presidência. Em uma declaração conjunta com a ex-secretária de Estado Hillary Clinton nas redes sociais, Clinton expressou sua honra em se juntar a Biden e milhões de americanos para apoiar a vice-presidente na disputa. Ele afirmou que farão tudo ao seu alcance para ajudar Harris, destacando a preocupação com a possibilidade de um segundo mandato de Donald Trump, enfatizando que o país já enfrentou muitos desafios, mas nenhum o preocupa mais do que isso.

Na mensagem, Clinton também expressou gratidão pela extraordinária carreira de Biden na presidência dos Estados Unidos. Confira:

Obama

Já o ex-presidente Barack Obama elogiou Joe Biden como um “patriota da mais alta ordem”, e afirmou que a sua desistência é um “testemunho de amor” pelos Estados Unidos. Confira o post na íntegra:

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.

Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe

— Barack Obama (@BarackObama) July 21, 2024