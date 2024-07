Redação GPS Ronda da Moda GPS: confira as novidades da semana no mundo fashion

Todo domingo, o GPS|Brasília apresenta a tradicional Ronda da Moda, uma seleção das novidades mais quentes do mundo fashion. Nesta semana, destacamos lançamentos que vão desde tênis comemorativos a coleções de beachwear, passando por peças atemporais e elegantes.

Confira tudo o que você precisa saber para se manter atualizado no universo da moda.

Yuool – tênis comemorativo Rock in Rio

Celebrando quatro décadas do Rock in Rio, a startup brasileira Yuool lança uma edição especial de seu modelo Urban. O tênis all black homenageia a primeira edição do festival, realizada em 1985, com detalhes como a programação do evento impressa na palmilha.Essa edição limitada apresenta apenas 4 mil unidades numeradas.

NV – “Born to the World”

Inspirada no estilo preppy, a nova coleção da NV, assinada por Nati Vozza, traz peças atemporais feitas de tecidos encorpados como lã e tricoline. A linha “Born to the World” traduz elegância com um toque contemporâneo, perfeita para o inverno com tons clássicos como azul marinho, cinza e caramelo.

Melissa X

A Melissa estreia sua linha Melissa X, focada em sneakers confeccionados em tecido, marcando uma inovação no portfólio da marca. Baseada no manifesto “Tudo muda o tempo todo, menos a sede de criar o que é extraordinário”, a coleção aposta em um design que mistura estilo de vida e moda esportiva.

NIINI

Para celebrar o aniversário de sua fundadora, Carol Celico , a marca NIINI revela a “Sartoria Collection”. A nova linha combina a elegância clássica da alfaiataria italiana com a descontração das festas dos anos 70. Peças de alta qualidade em tecidos italianos refletem o contraste entre o tradicional e o moderno, características marcantes do estilo de Carol Celico.

Diamond Design

A Diamond Design lança uma coleção cápsula especial para o verão europeu, destacando pedras preciosas como esmeraldas, turmalinas e turquesas. Inspiradas pelo ambiente praiano e o clima contemporâneo da Europa, as joias apresentam um design clássico.

Loft747

A nova coleção de verão da Loft747, intitulada “Sunrise”, homenageia a beleza do amanhecer. Com uma paleta de cores suaves e elementos que remetem à natureza, as peças capturam a serenidade e a feminilidade dos primeiros raios de sol, trazendo uma nova perspectiva para a temporada.

Riachuelo

Com uma campanha estrelada por Micael Borges, Ricardo Vianna e Vini Senno, a Riachuelo apresenta uma linha de peças para o Dia dos Pais. A coleção inclui camisas de linho, polos e camisetas premium, oferecendo presentes versáteis e confortáveis.

Ariana Grande nova embaixadora da Swarovski

A Swarovski anunciou a cantora Ariana Grande como sua nova embaixadora. A parceria será lançada em uma campanha para as festas de fim de ano de 2024, e busca passar a mensagem de inclusão e empoderamento feminino.

Kontenta

Com foco em sustentabilidade e inovação, a Kontenta apresenta a coleção de beachwear “Eden”. Inspirada pelo simbolismo do cavalo, a linha celebra a singularidade de cada mulher, oferecendo peças que une moda, conforto e responsabilidade ambiental.

Lenny Niemeyer

A nova coleção de verão de Lenny Niemeyer remete às memórias de suas viagens pelas praias europeias. Com um toque vintage e sofisticado, a linha inclui estampas florais e tecidos leves, ideais para o beachwear que transita do dia para a noite.

The post Ronda da Moda GPS: confira as novidades da semana no mundo fashion first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .