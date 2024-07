ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Betti se queixa da falta de convites para a televisão

O ator Paulo Betti, 71 anos, se queixou da falta de convites para atuar na televisão e afirmou que não passou por “nenhuma sondagem” desde a atuação em Amor Perfeito, da TV Globo, de 2023. Segundo ele, o motivo é a idade.

“Sem dúvida nenhuma eles (os trabalhos) diminuem (com o aumento da idade). Para você ter uma ideia, desde que fiz Amor Perfeito não tive mais nenhum convite da televisão, nem sondagem alguma”, disse em entrevista ao site Quem. “Ao mesmo tempo, fiz dois filmes. (Mas) os papéis diminuem, a procura pelo seu trabalho diminui, sim”, acrescentou. No período, Betti afirma que se dedicou à apresentação de palestras e às aulas como professor de teatro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Experiente, o ator afirma que passou a fazer exigências para interpretar personagens nos últimos tempos. “Se não estiver a fim, digo não. Por exemplo, não gosto da ideia de fazer algo com arma na mão”, acrescentou.

Em 2023, Betti encerrou um contrato fixo de mais de quatro décadas com a Rede Globo. “Quero pegar um ‘busão’ e levar teatro pelo Brasil afora, fazendo encontros com jovens, uma caravana com Shakespeare envelopando o ônibus, não é bom?”, disse ao Estadão na época.

