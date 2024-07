Redação GPS Papa Francisco pede tréguas nas guerras durante Olimpíadas de Paris

O papa Francisco fez um apelo neste domingo (21) para que as Olimpíadas de Paris sejam um momento de tréguas nos conflitos mundiais, incentivando os atletas a serem agentes de paz e exemplos para as gerações mais novas.

A cerimônia de abertura dos jogos está marcada para o dia 26 de julho, com um evento no rio Sena, em Paris, que reunirá aproximadamente 10,5 mil atletas e mais de 100 líderes de Estado e de governo.

Durante sua mensagem semanal na Praça de São Pedro, o papa destacou a importância de que, de acordo com a antiga tradição, as Olimpíadas sirvam como uma oportunidade para estabelecer uma trégua nos conflitos, demonstrando um verdadeiro desejo de paz.

“Não esqueçamos que a guerra é uma derrota”, ressaltou, mencionando os conflitos em locais como Ucrânia, Gaza e Mianmar.

No último mês, os líderes do Grupo dos Sete (G7), reunidos na Itália, fizeram um apelo unânime por uma pausa nos conflitos globais durante os Jogos Olímpicos, mostrando a importância do esporte como uma ferramenta de união e pacificação.

