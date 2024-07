Ailane Silva Nova loja com experiência Casa Inteligente é inaugurada no Gilberto Salomão

Com a comercialização de diversos serviços e marcas, o Centro Comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul, inovou ao inaugurar mais uma loja na quarta-feira (17/7). O espaço conta com mobiliários que trazem linhas orgânicas e ambiente tecnológico que permite testar uma grande variedade de produtos em exposição, incluindo vivenciar o espaço Casa Inteligente, que reproduz ambientes de uma residência onde é possível ver como se pode transformar, com facilidade, o dia a dia tendo o auxílio da tecnologia. Essa é a primeira loja própria nesse modelo no Centro-Oeste.

Chamada Casa Vivo. A Casa é sua, o ambiente conta com produtos de tecnologia. É possível encontrar consoles e controles de videogame, tablets, notebooks; soluções para transformar ambientes comuns em inteligentes, como itens de iluminação, câmeras de monitoramento, fechaduras inteligentes, entre outros.

“Seguindo o nosso propósito de ‘Digitalizar para Aproximar’, estamos trazendo para a capital uma experiência diferenciada e imersiva”, destaca o diretor da Vivo na Regional Centro-Oeste, Enos Kuhlmann.

Serviço

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 19h.

Loja 5 Bloco H, Térreo

