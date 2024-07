Fernanda Moura Faria Lima ganha novo hotel de luxo da rede Preferred Hotels

Com um dos metros quadrados mais disputados do mercado imobiliário, o sofisticado bairro Faria Lima, em São Paulo , acaba de ganhar mais um empreendimento de luxo, o Pulso Hotel . O empreendimento é mais um componente da Preferred Hotels & Resorts , rede com mais de 600 hotéis, resorts, residências e grupos hoteleiros exclusivos em 80 países.

O Pulso, que se une a outros hotéis independentes icônicos da coleção no Brasil, como o Hotel Unique (SP) e o Fera Palace Hotel (Salvador), dispõe de 52 apartamentos de 32 m2 e cinco suites de 64 m2, e se apresenta em um intenso diálogo com a rua.

Entre os atributos do novo hotel, a equipe de profissionais e curadores, selecionada pelo CEO Otávio Suriani, aposta em elevar a produção paulistana em arquitetura e design, gastronomia, coquetelaria, artes plásticas, música e espetáculos.

“Décadas atrás, os hotéis eram sinônimo de encontro sociais e culturais. Com o tempo, foram se fechando para o exterior e perdendo esse alcance e sua identidade, tornando-se muitas vezes parecidos entre si”, diz Suriani.”Mais do que uma hospedagem, o Pulso nasce como um destino interessante não apenas para seus hóspedes, mas para todos os paulistanos e também turistas brasileiros e estrangeiros que visitam a cidade”, completa.

O Studio Arthur Casas, uma das principais referências em design do País, foi o responsável pela edificação e pelos interiores de todos os espaços do hotel, incluindo as suítes. O projeto arquitetônico permite acesso sem muros ou gradis, integração do edifício à cidade.

O mobiliário foi especialmente selecionado para compor os ambientes, incluindo o garimpo de peças raras e antigas.

Já os espaços de lazer, onde estão situados piscina, sauna, academia, área de relaxamento e SPA L’Occitane au Brésil, ocupam um volume envidraçado suspenso com vista para o jardim.

O restaurante principal do hotel, que passa a ser o endereço do Bistrô Charlô, conta com o trabalho do restauranteur que é sinônimo de bom gosto e tradição paulistana. Do lado oposto ao restaurante, à direita do lobby do hotel, Charlô comanda ainda a segunda unidade do Cha Cha, marca que combina as funções de café, boulangerie, rotisserie e empório.

Único bartender a vencer duas etapas em países diferentes do aclamado World Class da Diageo, na Suíça e no Brasil, Gabriel Santana desenvolveu a carta de drinks do Bar Sarau.

Com relação à curadoria cultural e acervo, o hotel conta com um acervo de obras de arte especialmente criado para figurar tanto nas áreas sociais quanto em suas suítes.

Este acervo de mais de 300 itens tem a curadoria de Guilherme Wisnik, arquiteto, ensaísta, crítico e professor livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP.

