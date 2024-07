ESTADÃO CONTEÚDO Em domingo de reestreias, Vasco perde e Flu vence

Dois times cariocas reestreiaram grandes ídolos nesse domingo (21) pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Fluminense conseguiu voltar a vencer na partida que marcou o retorno do zagueiro Thiago Silva, o Vasco não deu continuidade a boa sequência de vitórias e acabou perdendo para o Atlético Mineiro na volta do Philippe Coutinho.

Adeus lanterna

No dia que o zagueiro Thiago Silva voltou a vestir a camisa do Fluminense após 16 anos, quem roubou a cena foi o atacante Kauã Elias. O jovem de 18 anos mais uma vez mostrou a sua estrela e foi o autor do gol da vitória do time carioca sobre o Cuiabá por 1 a 0, nesse domingo, na Arena Pantanal.

Na última quarta-feira, Kauã havia feito o gol salvador de empate com o Criciúma por 1 a 1, em Santa Catarina. O feito do atacante deu muito mais que os três pontos. Fez o Fluminense voltar a vencer no Brasileirão depois de três meses, porque antes só tinha uma vitória que aconteceu sobre o Vasco por 2 a 1 pela terceira rodada, no dia 20 de abril.

Além disso, tirou o time, com 11 pontos, da lanterna. O Fluminense tem vantagem sobre o Atlético-GO no saldo de gols (- 11 contra – 13). Estacionado nos 17 pontos, o Cuiabá vê a zona de rebaixamento se aproximar, ficando na 16ª colocação, apenas dois pontos a mais do que o Vitória, primeiro clube dentro da faixa de queda. Esta foi a quinta derrota do Cuiabá dentro de casa.

Os dois times necessitavam da vitória, mas apresentaram muito pouco no primeiro tempo. O jogo foi muito lento, com os times sem dinâmica e com dificuldade de produzir. Mesmo assim, cada um teve pelo menos uma boa chance de mudar o placar e o panorama dentro da partida.

O Cuiabá voltou mais organizado e mais objetivo do intervalo, criando algumas boas chances, com Max e Lucas Mineiro. O Fluminense, mesmo diante da situação na tabela, teve cabeça e soube segurar a pressão. E além disso, conseguiu abrir o placar

Aos 27 minutos, Samuel Xavier acionou Arias, que cruzou pela direita, a bola passou por Empereur e o meia Ganso deixou para Kauã Elias. A nova estrela tricolor finalizou de primeira para abrir o placar.

Em vantagem, o Fluminense se retraiu em campo e viu o Cuiabá pressionar. Porém, o time carioca foi competente na estratégia de se defender e saiu com os três pontos que tiraram o time da lanterna.

O Fluminense tem partida pelo Brasileirão, pela 19ª rodada, na quarta-feira, quando recebe o Palmeiras, às 21h30, no Maracanã. O próximo compromisso do Cuiabá será pela Copa Sul-Americana, pelos playoffs das oitavas de final. O time brasileiro faz o segundo confronto com o Palestino, do Chile, na quinta-feira, às 19h, na Arena Pantanal. No primeiro jogo, houve empate por 1 a 1 Pelo Brasileirão, encara o Athletico-PR no domingo, às 19h, em casa.

Philippe Coutinho reestreia pelo Cruzmaltino

Com dois gols de Hulk ainda no primeiro tempo, o Atlético-MG derrotou o Vasco por 2 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e pôs fim a uma invencibilidade de cinco jogos do time cruzmaltino, que vinha de quatro vitórias seguidas. Com o triunfo na 18ª rodada, o time mineiro alcançou os 25 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e ultrapassou os cariocas, com 23.

O primeiro tempo começou travado. Embora tivesse o controle da posse de bola, o Atlético-MG não encontrava espaços na defesa vascaína e avançava sem velocidade. Com Vegetti bem marcado na frente e os meias pouco criativos, o conjunto cruzmaltino, por sua vez, não conseguia ameaçar os anfitriões.

Aos 24 minutos, antes que os goleiros tivessem qualquer trabalho, Scarpa bateu escanteio da esquerda e Bernard apareceu na primeira trave para empurrar para o gol. A arbitragem, porém, invalidou a jogada, considerando que a bola saiu pela linha de fundo enquanto fazia a curva. Dois minutos mais tarde, Paulinho inverteu a bola para Scarpa, na direita da grande área. O meia cruzou e Hulk subiu sem marcação, na segunda trave, para cabecear para a rede, inaugurando o placar para o Atlético-MG.

Mesmo em desvantagem, o Vasco encontrava dificuldades de passar pela marcação atleticana e sair para o jogo. Dominante, o time da casa voltou a ameaçar a meta de Léo Jardim aos 30 minutos, em chute de longe de Scarpa.

Aos 38, porém, em falha da defesa vascaína, Praxedes recuou errado do meio de campo, em espaço vazio na intermediária, e Hulk dominou e avançou livre. Léo ainda tentou cortar, sem sucesso, na entrada da área, mas o atacante manteve a bola, passou por Léo Jardim e empurrou a bola para a meta vazia.

Sem se encontrar em campo, diferentemente dos últimos jogos, o Vasco continuou sofrendo pressão nos momentos finais da etapa inicial. Aos 43 minutos, Scarpa cruzou rasteiro da direita da área, Alan Franco alcançou a bola de carrinho, mas Paulo Henrique afastou em cima da linha e evitou o terceiro gol da equipe de Gabriel Milito. Na sequência, Paulinho bateu de fora da área, e a bola saiu raspando a trave esquerda de Léo Jardim.

Com boa vantagem, o Atlético-MG voltou menos agressivo na etapa final e os vascaínos, enfim, passaram a frequentar o campo de ataque, principalmente com a entrada de Emerson Rodríguez, mas sem chegar com muito perigo ao gol de Matheus Mendes.

Aos 21 minutos, Philippe Coutinho substituiu Praxedes e fez sua reestreia na equipe cruzmaltina. Aos 32, Alex Teixeira voltou a atuar pela equipe. Apesar dos reforços e da melhora no segundo tempo, o Vasco não conseguia passar pela marcação do Atlético-MG, que administrou o placar até o apito final.

As duas equipes descansam no meio de semana, na 19ª rodada, já que seus adversários vão a campo pela Copa Sul-Americana. Assim, o Atlético-MG volta a campo no domingo, às 19h, novamente em casa, diante do Corinthians. O Vasco visita o Grêmio, também no domingo, às 16h, em Chapecó (SC), pela 20ª rodada.

