Caio Barbieri Do Val critica Moraes sobre liberdade de expressão: “Hipócrita?”

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) fez, neste domingo (21), duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), questionando uma aparente mudança de posicionamento do magistrado em relação à liberdade de expressão.

Segundo o senador, Moraes já defendeu a liberdade de expressão no passado, mas teria alterado drasticamente sua postura.

“Como é que pode mudar radicalmente de pensamento? É o tal da mosca azul. Quando pica, o poder sobe à cabeça. A arrogância, a prepotência, o ódio e a vingança passam a ser suas diretrizes”, afirmou o senador.

Marcos do Val ainda solicitou, em tom de ironia, auxílio de psiquiatras para classificar a atitude do ministro, levantando quatro possibilidades.

“Hipócrita: uma pessoa que finge ter crenças ou princípios que não possui realmente. Incoerente: alguém cujas ações não correspondem às suas palavras ou crenças anteriores. Volúvel: alguém que muda frequentemente de opinião ou comportamento. Traidor: alguém que abandona ou trai uma causa, princípio ou grupo que anteriormente defendia”.

Veja o post:

Vocês sabiam que o ministro Alexandre de Moraes já defendeu a liberdade de expressão? Uma pessoa que discursa dentro do plenário do STF, através da TV Justiça, sendo ouvida por todo o Brasil. Como é que pode mudar radicalmente de pensamento? É o tal da mosca azul. Quando pica,… pic.twitter.com/JANtKtpUob — Marcos do Val (@marcosdoval) July 22, 2024

The post Do Val critica Moraes sobre liberdade de expressão: “Hipócrita?” first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .