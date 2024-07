Redação GPS Com um público de 5 mil pessoas, Festival de Inverno Sesc agita o Parque da Cidade

Mais um evento cultural de sucesso para a conta do Sesc . Nesse sábado, primeiro dia do Festival de Inverno de 2024, o estacionamento 11 do Parque da Cidade recebeu um público de cerca de cinco mil pessoas para curtir uma programação literária e musical.

Com a presença dos conselheiros e diretores de sindicatos e do sistema Fecomércio-DF, depois do entardecer marcado por uma apresentação especial de Marlene Souza e Murica, DJ Janna esquentou a plateia para o show de Mano Brown, artista encarregado de realizar a performance principal.

Já a programação literária teve início às 15h, e recebeu autores e leitores locais e de outras cidades do País para rodas de conversas.

Entre as novidades dessa edição do festival, o espaço kids, com brinquedos e programação infantil, deixou o evento ainda mais imperdível para a família toda.

Veja alguns registros feitos por Vanessa Castro:

Thayene Rocha, Elisa de Araújo e Rogério Maya Valério Melo, Jaqueline de Almeida, Iane de Almeida e Gabriela Silva Guilherme Pimenta da Veiga e Caetana Franarin Bruno Kesseler Felipe Araújo, Luz Chamorro, Gustavo Araújo, Katiane Vargas e Larissa Raulino Giulia Cunha e Fábio Roberto Japão Viela17, Gog, Pri Monteiro e Dani Mara Sabrina Feliciano, Girlene Santos, Karla Feijão, Sabrina Batista e Rayane Lima (Equipe Sesc) Romina Capparelli e Mirella Vilhena Natália Santo, Carlos Girão, Ana Lídia Araújo, Carina Benedetti e Elizabeth Souza Natália Oliveira e Wesley Almeida Mônica Costa Freire, Dilson Fernando Barbosa e Moisés Alves Consolação Karina Praça e Marcos Ponce Fábio Fiuza, Eloísa Xavier e Thaís Xavier Eloi Guilherme, Edi Estácio e Ramiug da Costa Elvis Pontecciano, Maria Paula de Andrade Sato, Edcleide Honorio e Leonardo Carvalho Caetano Eduarda Lessa e Luiz Cláudio Barbosa Carolina Hofs, Júlia Lagos e Diogo Araújo As Limaas e Gog André Vieira e Yngrid Chaves Show Mano Brown Boogie Naipe Show Mano Brown Boogie Naipe Show Mano Brown Boogie Naipe Show Mano Brown Boogie Naipe

