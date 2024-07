Fernanda Moura Com temática praiana, a baiana Lorena Oliveira celebra aniversário

Há oito anos, Lorena Oliveira, nascida em Salvador , fez de Brasília seu lar. Por aqui, a diretora da Binder ajudou a transformar a agência de publicidade em uma das maiores de Brasília e, com seu jeito receptivo, criou fortes laços de amizade.

Pela primeira vez, Lorena fez uma grande festa na capital para celebrar seu aniversário. Com a presença de cem convidados, entre familiares e amigos vindos de Salvador e do Rio, o almoço de sábado teve como plano de fundo o sol e o Lago Paranoá.

Na Casa Beira Lago, a comemoração, organizada em uma semana com a ajuda da Altares Cerimonial, mesma empresa que comandou o casamento de Lorena, não poderia deixar de ter muito axé e brasilidades. Os responsáveis pela animação foram a banda Bloco Santo Pecado e o DJ Caju.

Acompanhando a temática praiana, que transportou os convidados à terra natal da aniversariante, a decoração florida e colorida ficou à cargo da designer de eventos Flávia Moreira.

Além do buffet e do bar de Herrison Serrano, o bolo e doces criados pela Doce Delícia foram indispensáveis para o sucesso do almoço de sábado.

Confira os registros feitos por Vanessa Castro:

