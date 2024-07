Caio Barbieri Com o Na Praia lotado, Ivete Sangalo mata a saudade do público brasiliense

Anunciada como surpresa pela produção, a cantora Ivete Sangalo foi a principal atração do quarto fim de semana no Na Praia Festival, complexo que segue com apresentações de grandes artistas até o mês de setembro.

Com Juliette e João Gomes como antecessores, Ivete assumiu o palco inspirado nos arranha-céus de Xangai, provocou o público presente e lembrou de várias fases da carreira, com hits recentes e até mesmo aqueles conhecidos ainda no início da trajetória artística, ainda na Banda Eva.

Carismática e ovacionada pelo público, a baiana permaneceu por quase duas horas no comando do festival durante a noite de sábado (20), quando fez o público pular e se divertir, especialmente durante as músicas que pediam a participação da plateia brasiliense.

“Vamos abrir uma rodinha, não precisa ser grande. Pode ser com seus amigos, com quem está ao seu lado ou mesmo com quem você não conhece”, solicitava a cantora.

O resultado não foi diferente: no sucesso Empurra-empurra , a qual faz sucesso nas edições do Carnaval de Salvador, Ivete conseguiu transformar a energia da praia brasiliense na que consegue levar ao circuito Barra-Ondina, na capital soteropolitana.

Durante um dos momentos mais lembrados do show, a carismática baiana convidou um casal que anunciava o matrimônio para subirem ao palco e, com muita diversão, fez com que os dois se declarassem durante transmissão ao vivo para o canal Multishow, do grupo Globo. Ao ouvir o sim, Ivete disparou: “O Brasil está vendo”.

