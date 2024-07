Redação GPS Brasília recebe cantor lírico e quarteto de cordas da Bélgica

Música cantada e instrumental, erudita e popular. Brasil, Bélgica e Rio de Janeiro. Esse é o surpreendente cardápio do “Choro Livre Convida” desta quarta-feira (24), dentro da programação do Complexo Cultural do Choro .

O projeto recebe no palco o cantor lírico Bruno Resende e o quarteto de cordas Akhtamar, radicados na Bélgica, mas apaixonados pela música popular brasileira. Atualmente, eles fazem uma turnê de 21 dias pelo Brasil, com 15 concertos em Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Chapada dos Veadeiros.

No sábado (27), o Piquenique Chorão será por conta dos irmãos-palhaços Ankomárcio Saúde e Ruiberdan Saúde. Eles irão apresentar na parte externa do Espaço Cultural do Choro um espetáculo que usa elementos de esquetes tradicionais do circo temperados com manobras acrobáticas e números de malabares.

Confira a programação:

Dia 24/07:

19h30 – Choro Livre Convida Bruno Resende e quarteto de cordas Akhtamar

Dia 27/07:

11h00 – Ensaio Aberto dos alunos e professores da Escola Brasileira de Choro (estacionamento 10 do Parque da Cidade)

11h00 – Piquenique Chorão – Irmãos-palhaços Ankomárcio Saúde e Ruiberdan Saúde (área externa do Complexo Cultural do Choro)

12h00 – Feijoada com Samba – Cris Pereira

Serviço

Complexo Cultural do Choro de Brasília

Dia: 24 de julho (quarta-feira) e 27 de julho (sábado)

Endereço: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental

Telefone: (61) 3226-3969

Acesso livre e gratuito para Choro Livre Convida, Ensaio Aberto e programação infantil

