Poeira: o refúgio gastronômico da Chapada dos Veadeiros no inverno

Com a chegada do inverno na Chapada dos Veadeiros , o recém-inaugurado hub cultural Poeira se destaca como um refúgio acolhedor para os amantes da boa gastronomia e da cultura local.

Com uma decoração que remete a um antiquário, o espaço oferece uma variedade de pratos quentes elaborados com ingredientes regionais e receitas tradicionais com um toque contemporâneo.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência gastronômica que celebre a memória afetiva e a simplicidade da vida, unindo sabores locais com uma atmosfera acolhedora”, destaca o chef Marcos Nery, responsável pelo cardápio do Poeira.

Entre as opções que se destacam, estão o bolinho de macaxeira com caranguejo e camarão, o risoto de parmesão com melado de cana e carpaccio, e o risoto de limão com camu camu e peixe da temporada.

Além da gastronomia, o hub cultural também oferece uma série de atrações para os visitantes, como a Oca Cultural, espaço destinado a pequenos shows, e um empório com produtos artesanais e queijos.

A adega do Poeira conta com uma carta de vinhos diferenciada, que inclui rótulos nacionais e importados, como os argentinos Catena e Angelica Zapata, e o português Ribeirinho.

Para completar a experiência, o Café da Drica, que retornou em versão pocket , oferece opções para um café da manhã ou brunch completo.

O serviço de bar da marca Corona garante uma variedade de drinques, cervejas, vinhos e destilados, além de bebidas sem álcool, como refrigerantes, suco de laranja e kombucha.

Serviço:

Poeira Chapada – cultura & gastronomia

Local: Av. Ary Ribeiro Valadão Filho, Qd. 23 – Lt. 01 – Setor Central, Alto Paraíso de Goiás – GO

Funcionamento: quinta-feira a domingo, das 11h30 à 0h (em soft opening)

Reservas e mais informações: 62 99993-9710 (WhatsApp)

Instagram: @poeirachapada

