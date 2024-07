Mariana Correa Mariana Corrêa: “A importância do uso de filtro solar no inverno”

Muitas pessoas acreditam que o uso do filtro solar é dispensável durante o inverno , mas essa percepção é equivocada. Mesmo em períodos frios , a pele está sujeita aos efeitos nocivos dos raios ultravioleta (UV), que podem causar diversos danos a curto e longo prazo.

Proteção contra raios UV

Embora a intensidade dos raios solares seja menor no inverno, os raios UVA e UVB continuam presentes e podem atravessar nuvens e neblina. Esses raios são responsáveis por danos como envelhecimento precoce, manchas, hiperpigmentação e, em casos mais graves, câncer de pele.

Reflexão dos raios solares

Em algumas condições climáticas, como neve ou superfícies claras, a reflexão dos raios UV pode intensificar a exposição solar. Isso significa que a proteção da pele deve ser mantida mesmo em dias frios e aparentemente nublados.

Prevenção do ressecamento, sensibilidade e envelhecimento precoce

O ar frio e seco do inverno pode deixar a pele mais ressecada e sensível. O uso de protetor solar ajuda a formar uma barreira que impede a perda de umidade e mantém a pele hidratada. Muitos produtos também contêm ingredientes hidratantes, que auxiliam na manutenção da saúde da pele.

A exposição contínua aos raios UV é uma das principais causas do envelhecimento precoce, incluindo o aparecimento de rugas, linhas finas e flacidez. Usar protetor solar diariamente, mesmo no inverno, ajuda a minimizar esses danos, preservando a aparência jovem e saudável da pele por mais tempo

Proteção contra luz artificial

Além dos raios solares, a pele também é exposta à luz azul emitida por dispositivos eletrônicos (computadores e celulares) e lâmpadas. Alguns protetores solares modernos contêm ingredientes que protegem contra esse tipo de radiação, ajudando a prevenir danos adicionais

Como escolher o protetor solar ideal

Existem diversos tipos de protetores solares disponíveis, cada um adequado para diferentes tipos de pele e necessidades. Entre as opções estão os produtos em spray, creme, fluído, com cor, oil-free, e com fatores anti-idade. Escolher o protetor solar correto, de acordo com seu tipo de pele e as especificidades da estação, é fundamental para garantir a proteção e os benefícios desejados.

Conclusão

Proteger a pele durante o inverno é tão importante quanto no verão. A aplicação regular de protetor solar previne danos imediatos e cumulativos, mantendo a pele saudável, hidratada e protegida contra os efeitos nocivos dos raios UV e da luz artificial. Não se esqueça de consultar um Dermatologista para uma orientação correta e a melhor indicação do produto mais adequado às suas necessidades e garantir uma rotina de cuidados eficiente durante todo o ano.

