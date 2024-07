Fernanda Moura Em sessão especial para pais e filhos, Balloon Party dá início à programação

Criar uma experiência onde filhos e pais se divirtam na mesma intensidade não é tarefa fácil, mas o Brasília Shopping conseguiu atingir essa missão. O Balloon Party foi oficialmente iniciado no empreendimento em uma sessão especial.

Com mailing do GPS|Brasília , Renata Monnerat , gerente de marketing do shopping, recebeu famílias para a premiere da experiência completamente imersiva que fica aberta na entrada principal do centro comercial até o dia 18 de agosto.

Em uma piscina de bolinhas gigante, os adultos viraram crianças e os pequenos brincaram no ambiente que tinha uma variedade de cores e sons.

“Independente da idade, todos estão convidados a participar dessa festa de sensações. O Balloon Experience foi pensado para proporcionar diversão e momentos inesquecíveis para toda a família”, define Renata.

O evento de premiere contou também com catering de Juliana Ingles e com as músicas do DJ Fibo.

Confira os registros feitos por Vanessa Castro:

Enrico Vaz, Patrícia Vaz e Matteu Vaz Paula Santana e Celso Junior Cilene Portella Raulino, Davi Raulino, Clayton B Silva Raulino, Laís Raulino e Cecília Raulino Gustavo Meneghetti, Ágatha Silvestre, Eloah Silvestre e Emanuel silvestre Joaquim Gonçalves, Leonardo Gonçalves e Talita Gonçalves Maitê Godinho Baggio, Aline Baggio e Eloá Godinho Baggio Hugo Lima, Liliane Lima, Júlia Mendonça e Diogo Vieira Eloá Godinho Baggio, Maitê Godinho Baggio, Aline Baggio e Dorival Baggio Duda Maia, Maria Moyra e Alegra Viotti Antônio Dutra e Carol Dutra Alice Marcondes, Gabriela Marcondes, Carol Dutra, Thaís Badra e Diego Badra Catarina Medina, Maria Medina, Mariana Tupinambá e Isabel Medina Cecília Raulino, Laís Raulino e Davi Raulino Flávia Nasr Mendonça, Tiago Mendonça e Helena Mendonça Gabriel Israel, Ian Israel, Larissa Israel e Isaac Israel Gustavo Meneghetti e Emanuel Meneghetti Diogo Vieira, Júlia Mendonça e Maria Fernanda Mendonça Gabriela Marcondes, Beatriz Marcondes e Alice Marcondes Maria Medina, Mariana Tupinambá, Isabel Medina e Catarina Medina Joaquim Gonçalves Gabriela Marcondes, Alice Marcondes, Carol Dutra, Thaís Badra e Larissa Israel Thaís Badra, Stella Badra e Diego Badra

