Advogado do Paraná move ações que podem afastar Pablo Marçal da disputa em SP

Advogado do Paraná, Tulio Bandeira está movendo uma série de Ações de Investigações Judiciais Eleitorais (AIJEs) que podem resultar no afastamento de Pablo Marçal ( PRTB ), pré-candidato a prefeito de São Paulo (SP), do pleito de outubro.

As ações, que tramitam de forma sigilosa no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) sob os cuidados da ministra Cármen Lúcia e do ministro Nunes Marques, requerem o afastamento de Leonardo Avalanche da presidência do PRTB, sigla de Marçal.

De acordo com as acusações apresentadas por Bandeira, os pedidos apontam irregularidades na eleição de Leonardo, como a entrega de veículos de luxo em troca de votos na eleição do partido, ameaças de mortes e falsidade ideológica na filiação de membros, entre outras irregularidades.

A gravidade das acusações levanta a expectativa de que o TSE se manifeste nos próximos dias nos autos. Caso as liminares requeridas pelo advogado sejam concedidas, Leonardo poderá ser afastado da presidência do partido nanico e seus atos suspensos, o que terá consequências para todas as candidaturas do PRTB, em especial a de Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo.

Denúncia

Em março deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal ( TRE-DF ) recebeu uma petição movida por Adalmo Romildo Alves, presidente regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro ( PRTB ) no Paraná, com um pedido liminar de urgência.

O objetivo da ação era investigar o então recém-eleito presidente da nacional do partido, Leonardo Alves de Araujo, por suposta compra de votos nas eleições partidárias ocorridas em 23 de fevereiro deste ano e até com denúncia de participação de pessoas já falecidas. O processo também é assinado pelo advogado Tulio Bandeira.

Segundo a petição, Leonardo Araujo teria liderado um grupo delitivo composto por outros membros do partido, oferecendo vantagens em dinheiro (R$ 300 mil) e até um veículo Mercedes Benz em troca de votos.

Além disso, há indícios de participação de um deputado no financiamento, segundo o advogado, “ilegais”, dentro do partido que foi comandado por Levy Fidelix, falecido em 2021.

Defesa

Os advogados de Pablo Marçal não foram localizados pela reportagem, mas o conteúdo será atualizado quando houver manifestação das partes citadas.

