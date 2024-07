ESTADÃO CONTEÚDO Vídeo com críticas a Lula, Moraes e Barroso é veiculado em telão da Times Square

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, apareceram, em forma de meme, em um telão da Times Square , em Nova York, nos Estados Unidos.

Em vídeo que circula nas redes sociais desde a manhã desta sexta-feira (19), é possível ver no telão, que ocupa um prédio de cerca de oito andares, o rosto de Lula e Barroso no canto esquerdo da montagem. O restante do espaço traz a imagem de Moraes, de toga, com os dizeres “Estreia no Brasil” , “Já em Cartaz” e o título em destaque: “ Vampiros que sugam sua liberdade e aprisionam seu corpo” . O vídeo está sendo compartilhado por perfis bolsonaristas, que atribuem a ação a “patriotas” .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo H Fraga Gardingo (@phgardingo)

Até o momento, ninguém assumiu a autoria da exibição do meme de Lula e dos ministros do Supremo, mas o perfil de @phgardingo exibiu a montagem no Instagram, antes de viralizar no X, antigo Twitter. Os anúncios na avenida americana podem ser feitos por qualquer um, mediante pagamentos que podem custar US$ 40 (aproximadamente R$ 221) para um vídeo de aproximadamente 15 segundos.

Com a popularização, a prática ficou famosa entre fãs, que pagam para divulgar seus ídolos, por exemplo. Nesta semana, outros memes brasileiros foram transmitidos em telões na via de Nova York. Na quinta-feira (18), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apareceu na tela como “Zé do Taxão” , em referência ao personagem Zé do Caixão. Haddad tem sido alvo de críticas pela política tributária do governo federal, que visa ao aumento da arrecadação, e protagonizado uma série de memes, recebendo o apelido de “Taxad” nas redes sociais

Além dessa ocasião, outro meme com Haddad foi exibido na Times Square na terça-feira (16). No telão, o ministro aparecia em chamas, em referência ao personagem do Quarteto Fantástico, Tocha Humana. Na montagem, se lê “Taxa Humana” sobre a montagem de Haddad vestido de super-herói.

Segundo o site Poder360 , quem pagou pelo anúncio foi o estudante Hugo Montan, de 19 anos. O vestibulando disse que desembolsou US$ 45 (cerca de R$ 250) pela exibição de 15 segundos. Ele mostrou o comprovante de pagamento ao veículo. Em postagens sobre o tema no X (antigo Twitter), diversos usuários em perfis bolsonaristas cogitam enviar Pix para que o estudante siga pagando pelas exibições.

The post Vídeo com críticas a Lula, Moraes e Barroso é veiculado em telão da Times Square first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .