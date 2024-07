Adriana Nasser Trem do Pampa chega para impulsionar turismo na região da Campanha Gaúcha

A Campanha Gaúcha é historicamente conhecida pelo seu tradicionalismo, agropecuária e, mais recentemente, pelo enoturismo . Como a segunda maior região produtora de vinhos finos do País e ostentando Indicação de Procedência, o destino brinda a chegada de um novo e importante investimento. É o Trem do Pampa, que sai da Estação de Santana do Livramento com parada na Estação de Palomas, totalizando 20 km. A novidade promete agitar o turismo do vinho, que avança no local.

Operado pela Giordani Turismo, o trem tem atrações artístico-culturais e degustação de vinhos a bordo dos vagões, além de parada para visitação e degustação na Vinícola Almadén, uma das unidades da Miolo Wine Group. O passeio tem 3h de duração, sendo 1h10min no trem, com saídas aos sábados.

O passeio é realizado por uma locomotiva e dois vagões batizados com os nomes de Tannat e Cabernet, castas emblemáticas da região. A proposta promete aguçar os sentidos dos turistas com apresentações artísticas dentro dos vagões, além de parada na vinícola para visitação e degustação de vinhos e espumantes Almadén, elaborados com uvas viníferas cultivadas nos vinhedos mais antigos do Brasil.

De Bento Gonçalves para Santana do Livramento, a Giordani Turismo emprega toda sua expertise neste tipo de operação.

O Trem do Pampa tem capacidade para até 100 passageiros por viagem e os ingressos estão à venda por R$ 135, incluindo viagem de ida e volta, degustação a bordo e visita à Vinícola Almadén. A aquisição pode ser feita na Estação de Santana do Livramento ou no site www.tremdopampars.com.br . Crianças até 5 anos viajam gratuitamente no colo e moradores de Santana do Livramento e Rivera têm desconto de 50% no primeiro ano de operação. A atração tem autorização da ANTT.

The post Trem do Pampa chega para impulsionar turismo na região da Campanha Gaúcha first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .