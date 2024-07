Redação GPS Sindiveste celebra Júlia Theophilo, finalista em concurso de estilistas

Na noite dessa quinta-feira (18), o espaço gourmet da sede da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), foi palco de uma celebração especial em homenagem a Júlia Theophilo, estudante de Tecnologia em Design de Moda no Instituto Federal de Brasília (IFB) e finalista do 3º Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores. O evento, com a presença de cerca de 50 convidados, contou com a apresentação da coleção que garantiu a jovem estilista na final do concurso.

O coquetel, que fugiu do tradicional ao oferecer uma noite de pizzas e vinhos, proporcionou um ambiente acolhedor e elegante, onde Júlia pôde compartilhar sua trajetória e inspirações com mentores e amigos. O evento foi promovido pelo Sindiveste-DF junto a Fibra.

Com apenas 22 anos, Júlia Theophilo superou mais de mil concorrentes de todo o Brasil para conquistar um lugar na final do Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores. Este concurso, uma colaboração entre o movimento Sou de Algodão e a Casa de Criadores, busca incentivar a moda sustentável e o consumo consciente, oferecendo uma plataforma para novos talentos exibirem sua criatividade.

“Estou muito feliz com a participação neste concurso. Ele impulsiona criativamente e profissionalmente nós estudantes e futuros designers. Tenho um carinho muito grande pela minha coleção, pois é muito pessoal para mim. Ela mostra um pouco da minha vivência com a escoliose, o que foi algo que muitas vezes me trouxe inseguranças, desconfortos, dores e vergonha,” compartilhou Júlia.

Walquíria Aires, presidente do Sindiveste, destacou a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento profissional dos alunos, proporcionando visibilidade no mercado e uma compreensão aprofundada da dinâmica da moda.

“A experiência de conhecer outros talentos, ter visibilidade no mercado nacional e entender a dinâmica da moda enriquece a experiência do aluno. Temos bons designers na cidade. Pessoas com muita capacidade criativa, mas que precisam entender os processos do setor. Concursos como o Desafio Sou de Algodão, mostram em detalhes como se dá tudo isso”, observa Walquíria Aires.

O concurso

Júlia deverá produzir todas as peças de sua coleção para apresentá-las no desfile da 55ª edição do evento Casa de Criadores, que acontecerá em novembro, em São Paulo.

Os três melhores projetos serão escolhidos durante os desfiles e anunciados no mesmo dia, com os vencedores garantidos no line-up oficial da 56ª edição da Casa de Criadores , prevista para o primeiro semestre de 2025. Além disso, o movimento Sou de Algodão oferecerá um prêmio de até R$ 30 mil para o desenvolvimento da coleção vencedora, incluindo criação, produção, casting e beleza do desfile.

