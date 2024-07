Agência Brasília Servidores e aposentados do GDF que não fizeram prova de vida terão pagamento suspenso

Levantamento do Instituto de Previdência do Distrito Federal (Iprev-DF) concluído no dia 17 deste mês aponta que 664 servidores nascidos em janeiro e fevereiro terão o benefício suspenso até a regularização. O prazo para que esse público realizasse a prova de vida, antes do bloqueio do benefício, terminou na última terça-feira (16).

Aposentados e pensionistas do DF que não fizeram a Prova de Vida 2024 no prazo estabelecido terão o pagamento do seu benefício suspenso até a regularização. Para os aniversariantes de janeiro e fevereiro que estão pendentes com a previdência do DF, a suspensão será realizada a partir da folha de pagamento do mês de julho deste ano.

A diretora-presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão, esclarece que, para reaver o pagamento do benefício, os aposentados e pensionistas podem a qualquer momento procurar uma agência do BRB ou usar o aplicativo Prova de Vida GDF para fazer a regularização. “Existem duas folhas suplementares no mês, uma paga por volta do dia 16, 17, e a outra no dia 27, 28” , detalha. “Assim que o beneficiário regulariza e estando com a folha suplementar aberta, automaticamente ele volta a fazer parte da folha.”

A prova de vida é a comprovação anual que aposentados e pensionistas dos órgãos/entidades do Governo do Distrito Federal (GDF) vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) precisam fazer no mês de aniversário para continuar recebendo os benefícios. A comprovação pode ser feita presencialmente, em qualquer agência do BRB, ou pelo aplicativo Prova de Vida GDF, disponível na App Store e no Google Play, ou ainda nos formatos listados neste link .

