Beatriz Lima Leal Saia de cetim é o must-have do momento

Em 2024, uma das peças que voltaram a fazer sucesso é a saia de cetim, nos comprimentos midi e longo. O modelo que fez sucesso nos anos 90 traz um toque de sofisticação e uma fluidez que dão elegância a qualquer look . As saias de cetim são o must-have do momento no guarda-roupa feminino, prometendo ser uma das principais tendências do ano.

O cetim, com seu brilho suave e toque macio, oferece um caimento impecável que valoriza a silhueta feminina. As saias midi, que terminam logo abaixo do joelho, e as versões longas, que chegam até os pés, são perfeitas para criar looks que vão facilmente do casual ao formal.

Uma das maiores vantagens das saias de cetim é sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos. Para um visual diurno, combine a saia com uma camiseta básica e tênis. Já para um look mais elaborado, uma blusa de seda e saltos altos transformam a saia de cetim na escolha ideal para um evento social ou jantar especial.

À noite, a saia de cetim midi ou longa pode ser a protagonista de um look glamouroso. Aposte em tops com detalhes em renda ou brilho, acompanhados de acessórios elegantes, como brincos longos e uma clutch. O resultado é um visual refinado, perfeito para festas e ocasiões formais.

