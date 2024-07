Rafael Badra POUPEX Cultural apresenta uma releitura dos clássicos do rock

O próximo espetáculo do POUPEX Cultural será em 26 de julho, às 19h, com apresentações da banda de rock instrumental Passo Largo, do gaitista Pablo Fagundes e das cantoras Joana Duah e Georgia W. Alô . Todos os artistas são referência na cena musical brasiliense.

Surgido em 2011 em Brasília, o grupo Passo Largo é formado por três instrumentistas experientes e muito requisitados na capital federal: o guitarrista e violonista Marcus Moraes , o baixista Vavá Afiouni e o baterista Tiago Cunha .

Joana Duah é ex-integrante da Maskavo, banda de reggae formada em 1993 em Brasília. Depois de uma temporada em Nova York, nos Estados Unidos, ela retorna ao DF para lançamento do seu novo trabalho autoral. Intérprete versátil, Joana apresentará clássicos do rock nacional no Teatro POUPEX.

Georgia W. Alô apresenta em seu trabalho uma forte influência de grandes cantoras norte-americanas de soul, blues e jazz. Para o repertório do Clássicos do Rock, mostrará a intimidade com as vertentes da música internacional, bem como com um grande sucesso brasileiro.

Pablo Fagundes acumula larga experiência como instrumentista e tem afinidade musical com todos os músicos selecionados para esta edição do POUPEX Cultural. Curador e idealizador do projeto Som Lá em Casa , Pablo dedica-se também ao ensino da harmônica na música brasileira.

Clássicos do Rock

26 de julho (sexta)

Às 19h

No Teatro POUPEX (Setor Militar Urbano, Sede da POUPEX)

Ingressos gratuitos (retirada pelo Sympla) ou pelo e-mail [email protected] – telefone (61) 3314-7602.

