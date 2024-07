Redação GPS Pizzaria em Águas Claras realiza edição extra de evento com receita premiada no mundo

Após o sucesso do exclusivo “Tour Pizzaiolo” com o renomado chef Jaqueson Dichoff, premiado no World Stars Pizza & Porto Wine, a pizzaria Grano & Oliva de Águas Claras decidiu criar uma edição extra do evento com o festival da pizza campeã do campeonato mundial.

Desta vez, quem estará à frente do forno será o chef Lucas Andrade, responsável por reproduzir a famosa receita que conquistou o 1º lugar na categoria Port Wine do evento cultural idealizado por Antonio Mezzero. O World Stars Pizza & Porto Wine, que iniciou em 2017 com 10 pizzaiolos internacionais, hoje conta com 14 pizzaiolos e 16 marcas de vinhos do Porto e do Douro, representando a perfeita fusão entre Portugal e Itália.

A vitória de Dichoff foi alcançada com uma pizza que harmonizou perfeitamente com o vinho do Porto da Ramos Pinto Wines. A combinação de queijos minas padrão, Mogiana e Tulha da Fazenda Atalaia, linguiça curada apimentada, pesto de coentro, cumaru ralado e compota de jabuticaba conquistou os jurados e destacou os sabores brasileiros no cenário internacional.

Veja como foi a edição do festival na unidade da Asa Norte, realizada na última quinta-feira (18):

As fotos são do Acervo Grano & Oliva

Serviço:

Pizzaria Grano & Oliva Águas Claras

Avenida Araucárias, 635, Águas Claras

Instagram: @grano&oliva

