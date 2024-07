Fernanda Moura Para pele, cabelo e ossos: nutricionista explica sobre os tipos de colágeno

Não é à toa que colágeno é o queridinho da mulherada. Associado à juventude e qualidade da pele , ele representa entre 25% e 30% de toda proteína corporal e é o principal bloco de construção que mantém a integridade e a firmeza da cútis.

Quando se analisa a parte estética isoladamente, o colágeno atua como uma espécie de “cola”, mantendo a elasticidade e resistência da pele, ajudando também nos processos de cicatrização, regeneração e hidratação, além do fortalecimento de unhas e cabelos.

Mas o que muita gente pode não saber é que essa proteína também traz benefícios relacionados ao desempenho de uma função específica em certa região do corpo. Em conversa com o GPS, Erick Monori, nutricionista clínico e ortomolecular, listou algumas das vantagens do colágeno.

“Há cerca de 30 tipos de colágenos, sendo cada um voltado para uma função. As fibras presentes neles podem contribuir para a integridade dos ligamentos, dos músculos, das articulações e dos tendões”, informa.

Para entender mais sobre os benefícios, é preciso saber quais são os tipos de colágeno. O nutricionista esclareceu:

Tipo 1: indicado principalmente para a redução das rugas e para a resistência da pele, ele pode ser encontrado nos ossos, tendões, pele e na córnea;

Tipo 2: também conhecido como “não desnaturado”, esse grupo está, em grande maioria, presente nas cartilagens. É necessário para a saúde das articulações;

Tipo 3: encontrado nas artérias, no músculo dos intestinos e do útero e em órgãos como o fígado, o baço e os rins, ele auxilia no suporte estrutural ao organismo e na cicatrização;

Tipo 4: presente principalmente nos rins, na cápsula do cristalino ocular e na estrutura responsável por envolver diferentes tecidos, tem como principal função a sustentação e a filtração.

Há uma grande polêmica em torno da relação entre o colágeno e o emagrecimento. Sobre essa questão, o nutricionista afirma: “já que é uma proteína, ajuda na saciedade, o que contribui para a perda de gordura corporal. O que vale ressaltar é que, em caso dos pacientes que tiveram um emagrecimento muito e em um curto espaço de tempo, o colágeno auxilia na diminuição da flacidez”.

Apesar de ser estimulado por meio de uma alimentação nutritiva e rica em vitamina C e minerais como zinco, ferro silício, selênio, sabe-se que a partir dos 30 anos e ainda mais após os 50, a suplementação pode ser indicada.

“A queda de colágeno é mais intensa em mulheres, principalmente por questões hormonais. Nos homens, a testosterona controla essa perda. Sempre digo que o importante para saber da necessidade da suplementação e da quantidade indicada é o acompanhamento com profissionais da área”, esclarece Erick.

O nutricionista ainda afirma que as vitaminas são fundamentais quando o assunto é suplementação, especialmente em se tratando do colágeno hidrolisado, este facilmente absorvido pelo organismo, já que passa por um processo de quebra em partes menores.

The post Para pele, cabelo e ossos: nutricionista explica sobre os tipos de colágeno first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .