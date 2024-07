Redação GPS Par romântico de Anna, Chad Murray é confirmado em ‘Sexta-Feira Muito Louca 2’

Após o anúncio de início das gravações da sequência de Sexta-Feira Muito Louca, o longa começou oficialmente a ser filmado no fim de junho, com direção de Nisha Ganatra. Além das protagonistas, a mãe e filha Tess (Jamie Lee) e Anna (Lindsay Lohan), quem também está de volta é Chad Michael Murray, que faz o par romântico da personagem de Lindsay Lohan na adolescência.

Uma foto do ator foi publicada pelo perfil da Disney no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walt Disney Studios (@disneystudios)

O novo filme com previsão para estrear nos cinemas em 2025, é sequência do amado filme da Disney de 2003 em que mãe e filha trocam de corpo após comerem biscoitos da sorte em um restaurante chinês. Segundo a sinopse Sexta-Feira Muito Louca 2 começa anos depois desse episódio. Anna agora tem uma filha e enfrenta vários desafios, mas o que ela e Tess não sabem é que um relâmpago pode sim cair duas vezes no mesmo lugar.

Os membros do elenco que retornam incluem Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao, todos presentes no filme original.

Novos rostos como Julia Butters (Era Uma Vez em Hollywood), Manny Jacinto (The Good Place), Maitreyi Ramakrishnan (Eu Nunca…) e Sophia Hammon (Under Wraps) também integram o longa.

The post Par romântico de Anna, Chad Murray é confirmado em ‘Sexta-Feira Muito Louca 2’ first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .