Redação GPS Na Praia: chefs renomados se reúnem em evento gastronômico no Casa Mar

No próximo sábado (20), das 14h às 17h, o Casa Mar Boteco , localizado no Na Praia, será o cenário de um evento culinário imperdível. A Vero Brodo , marca especializada em caldos 100% naturais, traz para a capital renomados chefs e personalidades da gastronomia em uma tarde cheia de sabores e técnicas culinárias.

A empresa tem como sócios a cantora Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady, além dos empresários brasilienses Raquel e Rafael Vaz, também CEOs na GlobalFruit.

Durante o evento, a chef Renata Carvalho, do Ricco Burger e Casa Mar Boteco, junto com Daniel Cady e o influenciador Muryllo Garcia, receberão convidados da gastronomia para preparar receitas ao vivo, onde o público poderá acompanhar de perto a preparação de pratos e técnicas culinárias de alto nível.

Entre os participantes confirmados estão Leandro Nunes, do Estufa Botequim; Cristiano Komiya, do New Koto; Paulo Tarso, do Tarso Restaurante; Julia Almeida e Marco Silva, conhecidos pela Cajuí Coletivo e pela Casa Baco; Catarina Freire, do Santú Comedoria; e Aninha Camargo, do Iracema Bar.

