Na Embaixada da Noruega, convidados se encontram com a ministra Esther Dweck

Para participar do encontro do G20, no Rio de Janeiro, a ministra do Desenvolvimento Internacional da Noruega, Anne Beathe Tvinnereim , chegou ao País nessa quinta-feira (18), e iniciou a sequência de compromissos oficiais em Brasília, na Embaixada da Noruega.

Na ocasião, o embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magne Ruud, reuniu autoridades e representantes diplomáticos da capital para receberem Tvinnereim na capital.

“A Noruega e o Brasil têm uma amizade profunda e duradoura. Apesar de um clima muito diferente, temos muito em comum: Um grande compromisso com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, uma firme defesa dos direitos humanos, e uma forte convicção na cooperação internacional e na diplomacia”, afirmou Ruud.

Na lista de convidados estiveram a ministra de Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, 0 embaixador Andre Correa do Lago, da ministra do STJ, Maria Thereza de Assis, do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, da coordenadora-residente das Nações Unidas no Brasil, Silvia Rucks, da secretária-geral no Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), Rosa Lemos, do diretor-executivo da Transparência Internacional, Bruno Brandão, secretário-adjunto da Presidência da República, Gabriel Lui, e do gerente de relações institucionais do Fundo Amazônia do BNDES e Rodrigo Tosta.

No menu, criado e executado pela chef Helena Gomez, foram servidos pratos brasileiros e alguns noruegueses, como Fårikal, feito de repolho e cordeiro; Gravlax, salmão marinado, e o bacalhau norueguês, que foi o motivo inicial da nossa ampla cooperação, entre iguais, com o Brasil.

Durante a passagem pelo Brasil, Tvinnereim visitará à Floresta Nacional do Tapajós, onde conhecerá iniciativas de manejo florestal e os esforços de conservação, ao lado da ministra do Clima e Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, e a ministra do Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze.

Confira os registros do evento:

Ministra Anne Beathe Tvinnereim Chef Helena Gomes Ademilson Zamboni e Nova Stella Embaixador da Noruega Odd Magne Ruud (1) Embaixador da Noruega Odd Magne Ruud (3) Julia Mascarello e Savia Gavazza Vedis Vik e Rodrigo Agostinho Rigone Amorim, Andrezza Aleixo e André Rocha Márcio Marinho e Marcelo Pimentel Ministra Maria Tereza e João Francisco Paulo César Chaves e Paco Britto Raquel Ilha e Rafaela Ramos Larissa Nunes, Raoni Rajão, Jussara Rajão e Gabriel Lui Lady Souza e Raissa Romano (Vote lgbt) Hayde Paixão e Joana Brauer Guilherme Shandler, Rafael Lira e Michel Platini Embaixador Martin Mbeng, Embaixatriz Laura Mbeng, Embaixador Odd Magne Ruud e Embaixador Lamarron Kaanto Embaixador da França Emmanuel Lenain e Embaixador da Ucrânia Andrii Melnyk Frida Asplund e Simen Kokkvoll Francisco Gaetani, Giovanna Aguiar, Henrique Dolabella e Victoria Echeverria Embaixador Odd Magne Ruud e equipe Alexandre Nogales e Melson Vilanova Alexander Eriksson e Mônica Neiva Dione Torquato e Simon Cridland Embaixador dos Países Baixos André Driessen, Mads Lie e Tom Eriksen Mads Lie e Kjersti Nes Marinete Cadete, Rosa Lemos (funbio) e Simon Kokkvoll Talal Rashed Almansour, Silvia Rucks e Coronel Sérgio Carrera Sérgio Bardaro, Cristina Ortuno e Simone Schönenberger (Embaixada da Suíça) Rodrigo Agostinho, Iuri Cardoso, Carlos Hugo Sampaio e Anderson Baranov Silva Paananen e Ademilson Zamboni Teo Cury, Nathalia Garcia, Gustavo Maia e Pedro Ladeira Tom Eriksen, Mads Lie, Presidente Ibama Rodrigo Agostinho, Vivian liborio (diretora MDA), Clenio Pillon e Marcelo Morandi Presidente Ibama Rodrigo Agostinho Kadu Nascimento e banda

