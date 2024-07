Pedro Reis Mais uma experiência omakase chega a Brasília

Recentemente, o GPS | Brasília compilou quatro menus omakase que estão bombando na capital . No entanto, um novo restaurante chegou neste mês de julho para competir no acirrado mercado de gastronomia japonesa do DF. Trata-se do Harái Japanese Food , que fica na quadra 100 do Sudoeste.

De acordo com o Guia Michelin, um menu omakase é aquele em que os convidados confiam totalmente na escolha do chef e degustam receitas sazonais, elegantes e artísticas, preparadas com os ingredientes mais frescos disponíveis. E é isso que a nova casa busca oferecer.

Para isso, Sandres Almeida, que já atua no mercado gastronômico há 15 anos, buscou um chef renomado no sul do País. O chef Jonas Roso coleciona certificações extremamente raras dentro do mercado nacional, como a do Sushi Skills Institute (AJSA), e é o responsável por assinar o menu da casa.

Em jantar oferecido a membros da imprensa, o GPS | Brasília teve a oportunidade de experimentar o omakase em 12 etapas que o restaurante oferece desde sua inauguração na última sexta-feira (12).

Como pontos fortes, o Harái promete exclusividade e ingredientes frescos, o que ficou visível na degustação. “Fechei um contrato de exclusividade com o chef Jonas em Brasília. Ele treinou toda a minha equipe e voltará para cá de dois em dois meses com novidades” , explicou Sandres.

Para quem pretende experimentar o omakase do Harái, prepare-se para pratos que fogem do comum, além de ingredientes nobres, como vieira e foie gras, e diferentões, como o edamame.

Uma característica marcante da experiência omakase é a surpresa, mas o GPS | Brasília adianta para você algumas das opções que podem te encontrar no novo restaurante:

Ostra fresca com ovas de salmão

Edamame com mel e lâminas de amêndoas

Harumaki de camarão com geleia de pimenta

Vieira grelhada com purê de edamame e molho cítrico

Tartare de atum

Barriga de salmão com avocado e geleia de pimenta

Atum com figo e molho sumissô

Carpaccio de vieira com lâminas de maçã verde

Sunomono com salmão e atum

Calda de lagosta com manteiga trufada

Camarão crocante

Ostra grelhada enrolada no bacon com molho de goiabada e pimenta coreana

Polvo grelhado com purê de edamame

Niguiri de carapau

Temaki de enguia

Atum com foie gras na pedra de sal

Crepe de doce de leite com sorvete

O novo point de comida japonesa de Brasília fica na CLSW 100 Bloco A e também contempla opções à la carte. A experiência omakase custa R$ 359 e a casa também conta com um drink autoral de saquê, pêssego, morango e limão.

The post Mais uma experiência omakase chega a Brasília; confira se vale a pena first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .