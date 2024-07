ESTADÃO CONTEÚDO Lula afirma que viajou muito e agora outros países procuram o Brasil para negociar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (19), que viajou no ano passado, mas que agora são líderes de outros países que vêm ao Brasil. Ele deu a declaração em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Segundo o petista, o Brasil tem que “gostar” de todo mundo. O que importaria, nesse raciocínio, é a relação entre estados.

Lula não mencionou nomes, mas um de seus desafios na atualidade é manter a relação de Estado entre Brasil e Argentina, enquanto o presidente do país vizinho, Javier Milei, dá declarações contra o brasileiro. O petista também disse que o Brasil vive um bom momento e que ele vive um momento excepcional.

O discurso do presidente foi no primeiro de três compromissos que terá nesta sexta-feira em São José dos Campos. A cerimônia foi para anunciar investimentos na Via Dra e Rio Santos. A administradora da rodovia, a CCR , emitiu R$ 9,41 bilhões em debêntures incentivadas ancoradas pelo BNDES.

Além de Lula, estavam presentes os ministros Laércio Portela (Secom), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Renan Filho (Transportes), Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio e vice-presidente da República), Fernando Haddad (Fazenda), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Márcio Macêdo (Secretaria Geral). Também estava presente o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante .

Provocação a Tarcísio

Lula também fez uma provocação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele disse esperar que o governador mostre para o povo que governa com todos depois de ser eleito. O presidente da República disse que sempre convida prefeitos e governadores quando visita os Estados, e citou nominalmente o convite a Tarcísio – que não compareceu.

“O governador Tarcísio também foi convidado para vir aqui. Ele é convidado todas as vezes que venho a São Paulo. Ele tem liberdade de ir ou não ir. Eu espero que ele um dia decida começar a mostrar para o povo que a gente pode ser adversário, e a gente pode ter disputado eleições, mas quando termina a eleição nós temos de governar, e nós temos de governar junto com todo mundo” , disse o presidente da República.

Tarcísio chegou a ter encontros públicos com Lula no começo do mandato, o que causou desconforto na base bolsonarista mais radical. O governador é um possível candidato a presidente em 2026, já que Jair Bolsonaro está inelegível.

