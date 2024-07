Lei “Mulher Não se Cale” é aprovada nesta quinta-feira (18)

O governador Ibaneis Rocha sancionou a Lei n° 7,538/24, nesta quinta-feira (18), que cria a ferramenta “Mulher, Não se Cale”, que é um canal de denúncia disponibilizado em sítios eletrônicos e aplicativos da administração direta, autárquica e fundacional do DF. A iniciativa, do deputado distrital Wellington Luiz , visa proporcionar acesso simplificado e direto aos canais de denúncia de crimes cometidos contra mulheres.

De acordo com o texto, a ferramenta deverá estar localizada na página inicial de sites e aplicativos do GDF, para garantir facilidade de acesso e visibilidade. Para o autor da proposta, a medida é um importante passo na luta contra a violência de gênero. “Precisamos criar mecanismos que facilitem a denúncia e protejam as vítimas. Esta ferramenta é um avanço significativo para dar voz às mulheres e garantir que suas denúncias sejam ouvidas e apuradas”, afirmou o deputado.