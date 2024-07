Redação GPS Descubra as melhores estações de esqui no Chile e Argentina

Com o inverno no hemisfério sul, muitos brasileiros estão prontos para aproveitar a neve em destinos mais próximos. A América do Sul oferece diversas estações de esqui ideais para quem busca diversão e aventura, e a Argentina e o Chile, são os locais ideais para viver esse momento. Conhecidos por suas belas paisagens e infraestrutura completa, nossos vizinhos proporcionam experiências para esquiadores iniciantes e para os mais experientes.

Segundo as dicas da agência Teresa Perez, os melhores meses para aproveitar a temporada de esqui na América do Sul são julho, agosto e setembro.

Em julho, a temporada alta começa com neve fresca e muitas opções de atividades para toda a família. Agosto é o mês que geralmente apresenta as melhores condições de neve, com maior quantidade e qualidade, ideal para esquiadores de todos os níveis, e em setembro, no final da temporada, há menos turistas e as condições de neve ainda são excelentes.

Conheça as principais estações:

Argentina

Bariloche é um dos destinos mais populares entre os brasileiros. A estação oferece pistas de diferentes níveis de dificuldade, tornando-se uma opção perfeita para famílias. Novidades como descidas em snow BMX, snow tubing e trenós garantem ainda mais diversão.

Ushuaia, localizada na extremidade da Patagônia, é a cidade turística mais austral do planeta. A estação Cerro Castor, com seus 32 quilômetros de pistas, oferece desafios para esquiadores de todos os níveis. Além do esqui, a cidade é um destino imperdível por sua paisagem e a variedade de atividades, como o golfe na neve.

San Martín de Los Andes, é o destino para aqueles que buscam uma experiência mais tranquila, San Martín preserva o charme alpino e fica próxima à estação Chapelco. É ideal para quem deseja esquiar e ao mesmo tempo desfrutar de belos lagos e uma atmosfera serena.

Chile

Valle Nevado é um dos maiores e mais famosos resorts de esqui do Hemisfério Sul. Localizado a mais de 3 mil metros de altitude, oferece mais de 20 km de pistas para todos os níveis de esquiadores, e combina adrenalina e paisagens espetaculares.

Portillo é reconhecida por sua neve de alta qualidade e vistas deslumbrantes da Laguna Del Inca, o local é a estação de esqui mais antiga da América do Sul. Situada a cerca de 170 km de Santiago, é um refúgio perfeito para aventureiros que buscam desafios e relaxamento em meio à Cordilheira dos Andes.

Chillán se destaca por abrigar a Três Marias, uma das pistas mais longas do continente. Além do esqui, a região vulcânica oferece paisagens impressionantes e uma variedade de atividades, como hiking e escalada. As termas naturais de águas mornas são um atrativo adicional para quem deseja relaxar após um dia nas pistas.

The post Descubra as melhores estações de esqui no Chile e Argentina first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .