Campanha do Agasalho Solidário deste ano arrecada mais de 20 mil itens de inverno

Mais de 20 mil itens de inverno foram arrecadados até quarta-feira (17) na Campanha do Agasalho Solidário 2024 promovida pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Governo do Distrito Federal (GDF) . O valor é quase três vezes maior do que a meta inicial do projeto, demonstrando o engajamento da população, do setor público e da sociedade civil em mais uma edição da iniciativa, que tem o objetivo de atender as pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

“É com imensa gratidão que encerramos a quinta edição da Campanha do Agasalho Solidário”, afirma a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, idealizadora da campanha. “A solidariedade e o espírito de comunidade dos brasilienses se traduziram em mais de 20 mil itens arrecadados este ano. A generosidade de todos fará deste inverno um período mais acolhedor para milhares de pessoas.”

Até esta sexta-feira (19), cerca de 15 mil artigos já haviam sido distribuídos para instituições sociais que atendem o público mais vulnerável. As entregas já passaram por regiões como Sol Nascente/Pôr do Sol, Estrutural, Arapoanga, Samambaia e Ceilândia. A distribuição continuará nos próximos dias, com foco nas áreas mais necessitadas.

A arrecadação vem sendo promovida desde maio, e nesse período o GDF recebeu, em diferentes pontos de coleta, doações de mantas, cobertores, casacos, meias, luvas, gorros e roupas de inverno para adultos e crianças. Administrações regionais, batalhões da Polícia Militar, grupamentos do Corpo de Bombeiros Militar, unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), os centros Pop e o Palácio do Buriti serviram como espaços para entrega das doações.

Combate ao frio

As quatro últimas edições da Campanha do Agasalho Solidário somadas arrecadaram mais de 51 mil itens. Com as expressivas doações deste ano, a iniciativa agora supera mais de 71 mil artigos recebidos e doados para quem mais precisa no Distrito Federal .

A campanha integra uma série de medidas do GDF para combater o frio, como a abertura de espaços públicos para receber pessoas em situação de rua durante o período noturno, na chamada Ação contra o Frio, e a campanha Enquanto o Frio Não Vem, que também recolheu e entregou artigos de inverno. As ações são coordenadas pela secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes) e Justiça e Cidadania (Sejus), respectivamente.

