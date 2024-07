Redação GPS b.car lança modelo de franquia que promete inovar mercado automotivo

Com a proposta de revolucionar a experiência de compra e venda de veículos seminovos, a b.car lançou, na noite desta quinta-feira (18/7), a rede de franquias de seu modelo de negócios. A marca é a primeira Autotech especializada em intermediação no mercado automotivo do Distrito Federal. A noite de celebração do novo ciclo da b.car contou com uma programação animada que teve a participação do DJ Leandro Hungria.

Fundada há 10 anos pela 4P Capital e comandada pelos quatro irmãos Gabriel Pantazis, Georges Pantazis, Rafael Pantazis e Miguel Pantazis, a b.car se destaca por seu modelo tecnológico de intermediação, que combina transparência, segurança e eficiência. A nova abordagem da franquia visa oferecer aos clientes um ambiente moderno e acolhedor, com uma vasta seleção de veículos seminovos de excelência, complementado por um atendimento personalizado e suporte integral durante todo o processo de compra.

Há dois anos, Marcos Roberto, da CVP Fiat – considerada a concessionária Fiat mais antiga de Brasília, juntou-se ao negócio. Atualmente, ele e Miguel Pantazis estão à frente da operação. “Hoje nós estamos lançando aqui a b.car Franquias, o modelo que vai revolucionar o mercado de revenda de semi-novos. Nós vamos democratizar a oportunidade de você se tornar um empresário do setor automotivos. Vem com a gente”, ressalta o CEO empresa, Marcos Roberto.

“A introdução do nosso modelo de franquia representa um avanço significativo em nossa missão de oferecer serviços distintos e de alta qualidade aos nossos clientes. Nosso compromisso é proporcionar uma experiência de compra excepcional, com ênfase na transparência e na confiança”, destaca o sócio-diretor Miguel Pantazis.

A iniciativa foi cuidadosamente projetada para enfrentar os principais desafios do mercado de seminovos, como burocracia e falta de transparência, aproximando a empresa de seus clientes ao oferecer soluções práticas e confiáveis para suas necessidades automotivas.

Além das lojas físicas, a b.car introduz um modelo tecnológico de franquias home-based, permitindo que seus franqueados operem com flexibilidade e autonomia, sem os custos associados a uma estrutura física fixa. “Nosso suporte digital contínuo garante uma gestão eficiente das operações, mesmo à distância. Estamos comprometidos em fornecer todo o suporte necessário para o sucesso de nossos franqueados”, destaca Marcos Roberto.

Utilizando o sistema exclusivo Ecosys AUTO, a marca integra todas as etapas do processo de intermediação de veículos, desde a captação até a venda, facilitando uma experiência de compra mais fluida e menos burocrática para seus clientes. Este modelo moderno e atualizado reflete o compromisso da b.car com a inovação e a profissionalização do mercado automotivo. “Estamos democratizando a função de ser um empresário do setor automotivo, tornando o empreendedorismo acessível a mais pessoas por meio de nossa abordagem moderna”, acrescenta Miguel Pantazis.

O modelo de franquias faz parte de uma rede de filiais compartilhadas, incluindo unidades em Águas Claras, no Boulevard e Terraço Shopping. Cada franqueado da b.car tem acesso a um estoque compartilhado e a um portal exclusivo dentro do marketplace da empresa, promovendo uma gestão eficiente e colaborativa entre os franqueados.

“A b.car reforça seu compromisso com a excelência e inovação no segmento oferecendo um serviço transparente, seguro e ágil, conectando compradores e vendedores de maneira eficaz”, finalizam os sócios-diretores Marcos Roberto e Miguel Pantazis.

* Serviço *

@ b.car

https://b.car

QS 01 – Águas Claras, Brasília – DF, 71950-660.

