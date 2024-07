Yumi Kuwano Ativista com síndrome de Down está entre 20 melhores influenciadores do País

O ativista social João Vitor de Paiva, 23, é um dos vinte melhores influenciadores do Brasil em diversidade e inclusão, de acordo com o Prêmio iBest 2024, considerado o maior da internet no País. O Top 10 do prêmio será divulgado no dia 23 de agosto. Os dez finalistas participarão da fase final com votação aberta.

João Vitor se destaca nacionalmente pelas redes sociais, onde compartilha seu dia a dia e luta pela causa da Síndrome de Down . É reconhecido como um dos cinco influenciadores com deficiência mais importantes do País. No ano passado, o jovem foi homenageado na Câmara dos Deputados, em Brasília , pelo seu trabalho em desconstruir os estigmas associados à Síndrome. Agora, receberá a Comenda da Ordem do Anhanguera, a mais alta condecoração concedida pelo governo de Goiás a um cidadão. A solenidade de entrega da comenda será realizada no final deste mês, no município de Goiás.

Prêmio

Os resultados do sucesso são fruto da análise de métricas como alcance, engajamento, foco, crescimento, ponderação de relevância entre as redes e as categorias, em todas as redes sociais, sites e aplicativos dos competidores.

O iBest é um prêmio destinado aos melhores influenciadores, profissionais e empresas do mercado digital e homenageia os maiores criadores de conteúdo e marcas que se destacaram durante o ano.

