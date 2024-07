ESTADÃO CONTEÚDO Apagão virtual no mundo afeta voos, bancos e telecomunicações

Uma falha tecnológica global afetou as operações em vários setores nesta sexta-feira (19), com companhias aéreas interrompendo voos, algumas emissoras fora do ar, bancos e até o setor de saúde sendo prejudicados por problemas no sistema. O apagão foi aparentemente causado por uma atualização da empresa de cibersegurança CrowdStrike , segundo funcionários da Microsoft e profissionais de tecnologia externos ouvidos pela Dow Jones Newswires.

A CrowdStrike diz que o problema que causou uma queda generalizada da internet não é um incidente de segurança ou um ciberataque. O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, postou na plataforma de mídia social X que a empresa “está trabalhando ativamente com os clientes afetados por um defeito encontrado em uma única atualização de conteúdo para hosts do Windows”.

“Isso não é um incidente de segurança ou ciberataque. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implementada”, disse Kurtz.

As interrupções continuaram horas após a empresa de tecnologia ter dito que estava corrigindo gradualmente um problema que afetava o acesso aos aplicativos e serviços do Microsoft 365. O site DownDetector, que rastreia interrupções de internet relatadas por usuários, registrou crescentes interrupções nos serviços da Visa, ADT Security, Amazon e companhias aéreas, incluindo American Airlines e Delta.

Microsoft

Tudo começou quando a Microsoft informou que uma falha estava impedindo a utilização de softwares e serviços da companhia. O problema afetou empresas e usuários no mundo todo. “Estamos investigando um problema que impacta o acesso aos aplicativos do Microsoft 365 e a serviços”, disse a companhia nas redes sociais.

A Microsoft detalhou que a queda dos seus sistemas atinge usuários e companhias ao redor do mundo, inclusive empresas aéreas que tiveram de cancelar voos. Na página de status do Azure, a plataforma de computação em nuvem da Microsoft, a empresa disse que o problema começou na noite de quinta-feira (18) afetando sistemas em todo o centro dos Estados Unidos. Em uma atualização, a Microsoft disse que havia determinado a causa e estava trabalhando para restaurar o acesso aos seus usuários.

A interrupção forçou a companhia aérea americana Frontier a cancelar alguns voos nos EUA. Há registros de que a holandesa KLM suspendeu a maioria dos seus voos, afetada pela falha em sistemas computacionais. A Ryanair comunicou que a interrupção está fora de seu controle e recomendou a passageiros que cheguem ao aeroporto de partida ao menos três horas antes da viagem.

O aeroporto de Londres Gatwick tem problemas nas áreas de check-in, bagagens e segurança. Já o aeroporto de Berlim interrompeu operações.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

The post Apagão virtual no mundo afeta voos, bancos e telecomunicações first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .