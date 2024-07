Pedro Reis Agendão GPS | Brasília: Ivete, João Gomes e muito mais neste fim de semana

Brasília está repleta de atrações culturais e de entretenimento para todos os públicos neste fim de semana, de 19 a 21 de julho. Prepare-se para shows, festas, teatro e muito mais. Confira a seguir a seleção de eventos do Agendão do GPS | Brasília .

Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Ivete Sangalo, Murilo Huff e outros artistas agitam quarta semana do Na Praia Festival

Muito samba, axé, forró e sertanejo na quarta semana do Na Praia Festival. A oitava edição do evento recebe, nesta sexta-feira (19), Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Grupo Revelação. O sábado (20) será de muito axé com uma das maiores cantoras do país: Ivete Sangalo. A data conta, ainda, com o forró de João Gomes e a estreia de Juliette no palco praiano e na capital. Já o domingo (21) será de sertanejo, com as apresentações de Gustavo Mioto e o projeto “Ao Vivão”, de Murilo Huff.

Serviço:

Na Praia Festival 2024

Data: sexta-feira (19), sábado (20) e domingo (21). O festival vai até 14 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: pelo app/site R2 com.vc

Expovitis chega a Brasília com vinho, música e diversão

A Feira Nacional de Viticultura, Enologia e Enoturismo, a Expovitis Brasil 2024, ocorre neste fim de semana e oferecerá uma série de apresentações musicais para complementar a experiência dos visitantes. O renomado cantor Zeca Baleiro abre a série de shows na sexta-feira (19). No sábado (20) a dupla Kleiton e Kledir traz sua música gaúcha e MPB. No domingo (21) é a vez da banda 14 Bis, com seu rock progressivo.

Serviço:

Expovitis Brasil 2024

Data: 19 a 21 de julho de 2024

Horário : a partir das 13h (eventos no auditório) e 15h (abertura dos estandes)

Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, BR 251 Km 5 – PAD-DF Brasília

Ingressos: a partir de R$95,00 para 1 dia; a partir de R$170,00 para 2 dias; a partir de R$210,00 para 3 dias

Transporte: exclusivo para o evento sairá do centro de Brasília

Mais informações: www.expovitis.com.br

Comidas típicas e apresentações de quadrilhas são destaques do Arraiá Boechat neste fim de semana

No Sudoeste, o Empório Boechat prepara a segunda edição do aguardado “Arraiá Boechat”, que retorna neste fim de semana, nos dias 19 e 20 de julho, com entrada gratuita. O evento promete uma experiência única com barraquinhas de comidas típicas, shows ao vivo, apresentações de quadrilha e diversas atividades infantis. Destaques gastronômicos incluem sanduíches choripan, costela fogo de chão, pamonha, cural, entre outros.

Serviço:

Arraiá Boechat

Quando: 19 e 20 de julho

Horário: 18h à 01h

Onde: Empório Boechat – CLSW 300 A – Sudoeste – estacionamento

Mais informações: @emporio_boechat

Entrada: gratuita

DJ Jeeh FDC se apresenta em Brasília

A batida carioca invade o Complexo Fora do Eixo (SAAN) nesta sexta-feira (19). Nascido no Rio de Janeiro, o DJ Jeeh FDC é atração para sacudir a noite com seu ritmo que mistura hip-hop, funk e electro-pop. Hits como “Forte, Forte de Lacoste” e “Amor é Mentira” estarão no setlist. A programação ainda inclui atrações locais como Underbaile (DJ A, Klap e Jake), Larbac, Caio Hot e Kacá.

Serviço:

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: quarta a sábado, a partir das 20h; domingo, a partir das 17h

Instagram: @complexoforadoeixo

Ingressos antecipados no site: Digital Ingressos

Valor: a partir de R$40 meia-entrada (valores sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Classificação: 18 anos

Festival de Break no Espaço Cultural Renato Russo

O Espaço Cultural Renato Russo será palco do Festival de Break nas Escolas em 20 de julho, reunindo 20 competidores iniciantes de escolas do Distrito Federal e 16 jovens na categoria Profissional. Além das batalhas, o evento contará com performances da Wild Unlimited Crew, rapper WL O Drama e grupo Diga How. O projeto busca promover a dança e o esporte como caminhos para uma vida melhor.

Serviço:

Festival de Break nas Escolas

Data: 20 de julho

Horário: a partir das 14h

Credenciamento (competidores): a partir das 13h

Local: Espaço Cultural Renato Russo

Entrada: franca

Indicação etária: livre

Inscrições: https://www.wildunlimitedcrew.com/

Com muita música, Rústico apresenta programação para o final de semana

O restaurante Rústico Premium Grill, localizado na Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, traz uma programação musical especial de 18 a 21 de julho. Na quinta-feira (18), Gaby Cabral apresentou brasilidades. Na sexta-feira (19), Carol Volt & Anco animam a noite a partir das 20h. Sábado (20) tem Dounalu com pop rock e música internacional às 13h e 20h. Para fechar o final de semana, Pat Uracanga se apresenta no domingo (21) às 13h. Além da música, o Rústico oferece um cardápio variado de entradas, pratos principais e uma carta de drinks e vinhos de alta qualidade.

Serviço:

Rústico Premium Grill

Endereço: São Jorge 1 Quadra 1 Lote 9, Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás – GO

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 14h às 23h; sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 22h

Mais informações e reservas: (62)99650-6476

Instagram: @rusticopremiumgrill

Peça de Hugo Rodas sobre Nelson Rodrigues celebra 30 anos

A emblemática peça “O Olho da Fechadura”, que reúne toda a obra teatral de Nelson Rodrigues, reestreia no dia 19 de julho no Teatro Garagem do SESC 913 Sul, celebrando seus 30 anos. Com direção de Abaetê Queiroz, a montagem homenageia o renomado diretor Hugo Rodas. A produção fica em cartaz de 19 a 21 de julho, com apresentações sexta e sábado às 20h, e domingo às 19h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Serviço:

O Olho da Fechadura

Datas: 19 a 21 de julho de 2024

Local: Teatro Garagem, no SESC 913 Sul (Asa Sul, Brasília-DF)

Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada), via Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (61)99606-5615 (Luciana Lobato)

Julho das Pretas na Casa dos Quatro

A Casa dos Quatro, em parceria com a Cassangue Produções, realiza a primeira edição do Julho das Pretas, celebrando o Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha. A programação no Teatro Ribondi (708 norte) inclui show de Bárbara Silva, roda de conversa com escritoras de Brasília, e a estreia do show de comédia “Brasileira Média” com Nathalia Cruz. O evento ocorre entre 19 e 28 de julho.

Serviço:

Julho das Pretas

Local: Teatro Ribondi, 708 Norte, Brasília-DF

Datas: 19 a 28 de julho de 2024

19 de julho, 19h30: show com Bárbara Silva

20 de julho, 17h: roda de conversa com escritoras de Brasília, entrada gratuita

20 de julho, 20h: “Brasileira Média” com Nathalia Cruz

21 de julho, 19h: “Brasileira Média” com Nathalia Cruz

Mais informações: (61)99606-5615 (Luciana Lobato)

Teatro Brasília Shopping recebe a peça “LOL Surprise”

Prepare-se para uma aventura mágica com Queen Bee e Diva, as bonecas mais raras do mundo, na peça “LOL Surprise” da Cia Néia e Nando. A história encantadora, cheia de surpresas e diversão, será apresentada nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho, estendendo-se para 3 e 4 de agosto, aos sábados e domingos, às 16h.

Serviço:

LOL Surprise

Data: 20, 21, 27 e 28 de julho e em agosto nos dias 3 e 4, aos sábados e domingos

Horário: 16h

Local: Teatro Brasília Shopping

Classificação: livre

Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada)

Informações: @teatrobrasiliashopping

