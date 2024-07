André Braga Viagens longas e trombose: o que você precisa saber para se proteger

Viajar longas distâncias, seja de carro, ônibus ou avião, pode aumentar significativamente o risco de desenvolver trombose venosa profund a (TVP), especialmente para pessoas com varizes ou histórico familiar da doença. A cirurgiã vascular Camila alerta que permanecer sentado por muitas horas é um dos principais fatores que contribuem para a formação de coágulos sanguíneos nas veias profundas, geralmente nos membros inferiores.

A TVP ocorre quando coágulos se formam nas veias profundas do corpo, com maior incidência nas pernas. Esses coágulos são mais comuns nas primeiras duas semanas após a viagem, e os primeiros sinais de problemas vasculares incluem inchaço, dor, sensação de peso, formigamento ou alterações na cor da pele.

“Durante viagens de carro, é recomendável fazer pausas a cada duas horas para alongar as pernas, caminhar um pouco e estimular a circulação. Em voos longos, levante-se e movimente-se pelo avião sempre que possível. Além disso, manter-se hidratado, usar roupas confortáveis e realizar exercícios simples, como flexionar e estender os pés e fazer movimentos circulares com os tornozelos, também ajuda a melhorar a circulação sanguínea e reduz o risco de trombose”, explica a especialista.

Fatores de risco

Prevenir a TVP durante viagens longas é possível com pequenas mudanças de comportamento e atenção aos sinais do corpo. Com medidas simples, é possível desfrutar da viagem com mais segurança e tranquilidade.

Pessoas com histórico de trombose ou que apresentam outros fatores de risco, como: cirurgia recente, câncer, gravidez, idade avançada, varizes, uso de estrogênio em contraceptivos orais ou terapia de reposição hormonal, devem ter cuidados redobrados.

“Se você possui algum desses fatores de risco e planeja viajar longas distâncias, é essencial consultar um cirurgião vascular. Em alguns casos, o médico pode recomendar o uso de anticoagulantes e meias compressivas para diminuir o risco de trombose venosa,” conclui Camila.

