Santiago lidera lista de destinos mais procurados por brasileiros

Viajar é sempre uma boa forma de relaxar saindo da rotina e ter experiências únicas. Para quem está pensando em aproveitar as férias para conhecer novas culturas , sempre fica aquela dúvida sobre o destino. Curtir com a família , viagem romântica, sozinho ou com amigos, roteiros cheios de aventura na programação ou para descansar, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de escolher o lugar onde esperamos passar momentos inesquecíveis.

De acordo com um levantamento do buscador de viagens KAYAK , América do Sul, Estados Unidos e Europa são as regiões mais procuradas pelos brasileiros neste período os destinos mais buscados na plataforma para o período. Por isso, o estudo listou as 10 cidades fora do Brasil mais buscadas para julho e incluiu média de preço da passagem aérea, além das variações de preço e interesse em relação ao mesmo período do ano passado.

Seis dos dez destinos internacionais mais populares para julho apresentaram redução no preço médio das passagens aéreas: Santiago, no Chile, e Buenos Aires e San Carlos de Bariloche na Argentina.

“ De acordo com os nossos dados, devido a reduções no preço médio das passagens que podem chegar a até 17% para oito das dez cidades, essa pode ser uma boa oportunidade para as famílias permitirem que os pequenos tenham contato próximo com outros idiomas, provem uma culinária diferenciada e conheçam a história de um novo lugar, tudo isso enquanto se divertem ”, analisa o gerente do KAYAK no Brasil, Gustavo Vedovato.

Confira os destinos internacionais mais buscados:

1. Santiago, Chile: R$1.730 (passagem), -17% (variação de preço), +78% (buscas)

2. Buenos Aires, Argentina R$2.063 (passagem), -4% (variação de preço), +12% (buscas)

3. Lisboa, Portugal R$6.314 (passagem), -7% (variação de preço), -11% (buscas)

4. Miami, Estados Unidos R$4.353 (passagem), 2% (variação de preço), 37% (buscas)

5. San Carlos de Bariloche, Argentina R$3.648 (passagem), -1% (variação de preço), 50% (buscas)

6. Orlando, Estados Unidos R$5.030 (passagem), 2%, (variação de preço), 27% (buscas)

7. Nova York, Estados Unidos R$5.218 (passagem), -1% (variação de preço), 28% (buscas)

8. Madri, Espanha R$5.542 (passagem), -14% (variação de preço), 30% (buscas)

9. Paris, França R$6.322 (passagem), -11% (variação de preço), -10% (buscas)

10. Roma, Itália R$6.549 (passagem), -12% (variação de preço), 18% (buscas)

