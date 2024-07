Rafael Badra Palestrante do Butão abre o 1º Congresso da Felicidade de Brasília, no dia 13 de agosto

Em menos de um mês, o público da capital federal do Brasil poderá examinar os pilares científicos de um dos sentimentos mais almejados pela humanidade: a felicidade. Em 13 de agosto, o 1º Congresso da Felicidade de Brasília chega ao Museu Nacional da República para um dia inteiro de programação variada, com palestras de especialistas renomados, exposição de arte, vila gastronômica e atrações musicais. Destaque para o educador e premiado ex-ministro Thakur S. Powdyel, conhecido globalmente por introduzir o conceito de Felicidade Interna Bruta (FIB) no sistema educacional do Butão. Neste ano, o foco da primeira edição do congresso será a ciência da felicidade.

O evento foi idealizado pela professora doutora Cosete Ramos , pioneira, presidente da Aliança das Mulheres que Amam Brasília ( AMABRASÍLIA ) e do Movimento Brasília Capital da Felicidade. “ Este fantástico congresso é o primeiro passo no sentido de realizar o novo sonho da sociedade civil do Distrito Federal. Estamos oferecendo para a população que ama Brasília e que sonha em transformá-la na Capital da Felicidade ”.

A realização é do IPCB, Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro, com apoio do Ministério da Cultura, do Governo do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. “ O Congresso se apresenta como um convite para desbravar as diversas facetas que compõem a felicidade, saúde, alegria e bem-estar ”, explica o administrador do IPCB, Jorge Luiz Silva . “ É uma oportunidade para examinar a felicidade e o bem-estar por meio de diferentes abordagens, que ampliam horizontes e oferecem ferramentas práticas para uma vida mais plena e feliz ”.

A programação completa do 1º Congresso da Felicidade de Brasília será divulgada em breve pelo Instagram do evento, @congressodafelicidade . A entrada é franca, mediante inscrição pelo site ( https://felicidade.inscrever.me/home ). O evento está sujeito à lotação, portanto, é recomendado chegar cedo.

Felicidade Interna Bruta

Conhecido como a “ Jóia dos Himalaias “, o país de origem do palestrante internacional do Congresso, o Butão, é inspiração global com a implementação do conceito de Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB), criado nos anos 1970 pelo rei Jigme Singya Wangchuck e implementado em 2008. O índice considera o progresso da nação baseado não apenas no crescimento econômico, mas também na conservação do meio ambiente, preservação da cultura e promoção da boa governança.

Dessa forma, o FIB harmoniza esses pilares no desenvolvimento, e atentando para nove domínios essenciais para a felicidade e bem-estar dos cidadãos, que incluem: bem-estar psicológico, padrão de vida, saúde, educação, uso do tempo, diversidade cultural e resiliência, governança, vitalidade comunitária e equilíbrio ecológico. Esses domínios são medidos por meio de 33 índices e sub-índices, fornecendo uma visão detalhada do estado de bem-estar dos cidadãos.

O professor e ex-ministro Thakur S. Powdyel desempenhou um papel crucial na concretização da iniciativa. Em 2009, introduziu no sistema educacional butanês a estratégia Educating for Gross National Happiness, que busca aprimorar a educação dos alunos para além do intelecto, abrangendo também os elementos natural, social, cultural, intelectual, acadêmico, estético, espiritual e moral. O educador também é autor de um livro sobre o assunto, publicado em 2020, intitulado Minha Escola Verde: Um Esboço.

“ Felicidade é um sentimento fundamental na vida de todos os seres humanos e, portanto, merece se tornar uma política pública, apoiada pelo Governo ”, comenta Cosete Ramos , idealizadora do evento. “ Esta é a primeira grande iniciativa para alavancar o sonho de Brasília Capital da Felicidade, inspirado pelo ideal que nos trouxe à Brasília, liderado pelo nosso amado Presidente Juscelino Kubitschek ”.

Serviço:

1º Congresso da Felicidade de Brasília

Local: Museu Nacional da República

Data: 13 de agosto (terça-feira), das 8h à 0h

*Entrada gratuita, mediante inscrição no site (felicidade.inscrever.me)*

Vagas limitadas

