Agência Brasília Novas câmeras inteligentes regulam abertura de semáforos em locais movimentados do DF

Quarenta câmeras semafóricas foram instaladas em rodovias do Distrito Federal para aumentar a fluidez e a segurança no trânsito. A tecnologia está presente em cruzamentos do Pistão Norte e do Pistão Sul, em Taguatinga, e na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), para monitorar em tempo real o fluxo de veículos.

O investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) , por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), supera a marca de R$ 17 milhões, valor proveniente da Fonte 237 (recursos de multa), implementado na aquisição dos aparelhos, modernização, manutenção e controle do sistema de monitoramento.

Consideradas inteligentes, as câmeras semafóricas fazem a leitura da quantidade de veículos que passam por cada via e identificam quantos estão parados aguardando a passagem no cruzamento. Automaticamente, o sistema regula o tempo de abertura e fechamento do semáforo, proporcionando maior fluidez ao trânsito, sem que um agente do departamento tenha que se deslocar ao local para fazer o ajuste. A velocidade, o tempo de percurso, a saturação da via e o tipo de veículo presente na área de detecção – classificados como carros, caminhões, motocicletas e até pedestres – também são observados.

As câmeras foram acopladas a novos semáforos, considerados mais modernos do que os anteriores. Segundo o DER, os antigos semáforos são da década de 1990 e estavam obsoletos. Já os novos contam com funcionalidades mais modernas, como a câmera semafórica e o nobreak, um dispositivo que mantém o semáforo ligado durante quedas de energia.

Do total em funcionamento, 29 estão acopladas a semáforos do Pistão Sul e Pistão Norte e 11 foram instaladas na Epia. Mais 60 começarão a atuar até o final do ano em cruzamentos na Estrada Parque Dom Bosco (DF-025), na Estrada Parque das Nações (DF-004) e na BR-020, no Viaduto Padre Jonas Vettoracci, em Sobradinho. Com isso, o sistema semafórico do DER contará com 100 câmeras, impulsionando o controle e a manutenção da segurança no trânsito.

O diretor de Tráfego do DER, Darione Oliveira, explica que os aparelhos foram instalados onde é verificado grande fluxo de veículos, como em frente ao Taguatinga Shopping, no Pistão Sul, e próximo à Feira dos Importados, na Epia. Ele esclarece que as imagens captadas pelos dispositivos não vão gerar multas aos condutores: “As nossas câmeras servem para controlar a fluidez do trânsito. Estão ali para abrir e fechar o semáforo, controlando sozinhas o tempo de abertura e fechamento do sinal, conforme a quantidade de veículos que passam na rodovia.”

O monitoramento é totalmente online, feito pela central do DER, localizada na sede do órgão. Uma empresa terceirizada é responsável pela instalação, gestão e manutenção dos aparelhos e acompanha o funcionamento em tempo real. O contrato vai até dezembro de 2025. “A empresa contratada gera relatórios a todo momento. Então, se der algum problema, já é comunicado e, daqui mesmo da central, conseguimos fazer alguma alteração no tempo, desligar o semáforo ou deixar intermitente”, complementa Oliveira.

O motorista de aplicativo Ícaro Barbosa, 31 anos, elogiou o investimento em tecnologia. Para ele, que leva passageiros para diversos pontos do DF diariamente, é essencial que haja fluidez no trânsito. “Assim não vamos perder tempo no trajeto. Isso para nós que somos motoristas de aplicativo é ótimo, qualquer minuto é dinheiro”, avalia.

Quem também visualiza os benefícios da novidade é o analista de departamento pessoal João Vitor dos Santos, 23. Morador da QNJ, ele utiliza com frequência o Pistão Sul e o Pistão Norte. “Acho que as câmeras vão trazer mais comodidade até na questão da segurança, não apenas na agilidade, porque às vezes não tem necessidade de ficar parado no semáforo”, comenta.

Já a estudante Juliana Vitória Cruz, 20, afirma que os pedestres também serão beneficiados com o controle de fluxo em cruzamentos por meio do monitoramento. “Tem vezes que o sinal demora mais para fechar e abre muito rápido pra gente passar. Acho que deveria demorar mais um pouquinho, porque muitas pessoas correm e acabam tendo acidente”, observa. “Acho que vai melhorar nossa segurança e será bom para o pessoal que passa por aqui todo dia.”

The post Novas câmeras inteligentes regulam abertura de semáforos em locais movimentados do DF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .