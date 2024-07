Redação GPS Explore o final das férias com destinos próximos a Brasília

Com o fim das férias de julho se aproximando, é hora de aproveitar cada momento de descanso. Para quem mora em Brasília e deseja fazer uma viagem curta, há várias opções próximas à cidade, oferecendo desde cachoeiras e trilhas até cidades históricas e imersão na natureza.

Confira uma seleção de 10 destinos nos arredores do Distrito Federal para aproveitar o restinho das férias.

Salto Corumbá, GO (120 km de distância)

Localizado na zona rural de Corumbá de Goiás, o Salto Corumbá oferece trilhas, cachoeiras, restaurante e hospedagem. As atividades na natureza, como boia cross, tirolesa, arvorismo e rapel, são ótimas para famílias, especialmente com crianças. A infraestrutura permite day use ou estadias na pousada e camping disponíveis.

Formosa, GO (60 km de distância)

Formosa, a apenas 60 km de Brasília, é um destino repleto de cachoeiras, grutas e trilhas. O Parque Municipal do Itiquira abriga uma impressionante queda d’água de 168 metros de altura, enquanto o Eco Bocaína oferece trilhas e mirantes deslumbrantes. Outros pontos de interesse incluem a Cachoeira da Água Fria e o Buraco das Andorinhas.

Pirenópolis, GO (150 km de distância)

Pirenópolis, ou “Piri”, é um clássico entre os brasilienses. Com suas ruas de pedra e casarões coloniais, a cidade oferece diversas pousadas, restaurantes e várias cachoeiras nas proximidades. O Parque Estadual Serra dos Pireneus é ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza, sendo possível explorar a região em um bate-volta ou passar o final de semana.

Cristalina, GO (133 km de distância)

Conhecida pela maior reserva de cristais do mundo, Cristalina oferece atrações como a Pedra Chapéu do Sol, a Cachoeira do Arrojado e o Balneário das Lajes, também conhecido como Prainha das Lajes. O Mercado do Cristal é um ponto imperdível para conhecer e adquirir esses minerais que fazem parte da economia local.

Chapada dos Veadeiros – Alto Paraíso, Cavalcante, São Jorge, Colinas do Sul, São João d’ Aliança, GO (258 km de distância)

Para os amantes do ecoturismo, a Chapada dos Veadeiros é uma escolha certeira. Com paisagens naturais impressionantes, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é famoso por suas cachoeiras de água cristalina e trilhas desafiadoras, proporcionando uma imersão completa no cerrado goiano.

Caldas Novas, GO (300 km de distância)

Caldas Novas e o Rio Quente Resorts são famosos por suas águas termais, ideais para relaxar no inverno. A região possui uma das maiores estâncias hidrotermais do mundo, com parques aquáticos como o Hot Park e o Di Roma Acqua Park, que garantem diversão para toda a família.

Cidade de Goiás – Goiás Velho – (347 km de distância)

Antiga capital do estado de Goiás, Goiás Velho encanta com seu centro histórico, declarado Patrimônio da UNESCO. A cidade natal de Cora Coralina preserva construções barroco-colonial e está próxima ao Parque da Serra Dourada, sendo um ótimo destino para quem busca história e belas paisagens.

Mambaí, GO (314 km de distância)

Mambaí é conhecida pela tirolesa do Córrego das Dores, uma das maiores do Brasil. A cidade oferece cachoeiras, lagos e a Gruna da Tarimba, a segunda maior caverna de Goiás. A Cachoeira do Poço Azul e a Cachoeira Paraíso do Cerrado são algumas das belezas naturais imperdíveis da região.

Serras Gerais, Tocantins (470 km de distância)

Para os mais aventureiros, as Serras Gerais no Tocantins são uma excelente opção. Com grutas, rios de água cristalina, trilhas e cânions, a região ainda pouco explorada oferece paisagens únicas e uma estrutura simples, ideal para quem busca um destino alternativo.

Vila Propício, GO (194 km de distância)

Famosa pelo segundo maior complexo de cavernas do Centro-Oeste, Vila Propício conta com mais de 50 grutas, como Chico Pina e Três Marias. Além disso, a Cachoeira Rio dos Patos e o Lago Azul são ótimos para banho e mergulho, atraindo turistas de diversas partes.

