Redação GPS Especial Paris 2024: Minas Gerais leva sua culinária para os Jogos Olímpicos

Minas Gerais marcará presença nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 , não apenas com seus 16 atletas, mas também com a cultura gastronômica do estado. Em evento realizado nesta quinta-feira (18), o governo mineiro anunciou a criação do “Minas Bar” na capital francesa.

Este espaço funcionará durante todo o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, de 26 de julho a 11 de agosto, no Parc la Villete, integrando a Casa Brasil, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O “Minas Bar” oferecerá uma experiência culinária única, apresentando os sabores e tradições da cozinha mineira. Com a parceria da Plataforma Fartura e o patrocínio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), o chef Henrique Gilberto será o responsável por preparar um cardápio que destaque as iguarias típicas do estado. Os visitantes poderão degustar pratos tradicionais, em um stand que funcionará como um imersivo hub turístico.

A iniciativa foi revelada pelo governador Romeu Zema, ao lado dos secretários de Estado Leônidas de Oliveira (Cultura e Turismo) e Bárbara Botega (Comunicação Social), durante evento no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais (CTE/UFMG).

“É o momento em que a França estará recebendo milhões de pessoas do mundo todo e nós esperamos receber lá, nesses 17 dias, 70, 80 mil pessoas que terão a oportunidade de conhecer um pouco mais Minas Gerais” , afirma Zema. Ainda segundo o governador, a ação será importante na criação de empregos e de renda, além de fomentar a atividade turística de Minas Gerais.

Com informações da CNN Brasil

The post Especial Paris 2024: Minas Gerais leva sua culinária para os Jogos Olímpicos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .