Ailane Silva Entenda a influência das tonalidades das lentes de contato dentais na estética

A odontologia estética tem evoluído significativamente nas últimas décadas, oferecendo aos pacientes não apenas a restauração da funcionalidade dental, mas também a possibilidade de alcançar um sorriso esteticamente agradável. Dentro desse contexto, os laminados cerâmicos dentários têm se destacado como uma solução eficaz e duradoura. No entanto, é muito importante selecionar bem a cor das lentes de contato, já elas que influenciam a estética facial e refletem as tendências contemporâneas na odontologia estética.

O reabilitador oral, Jonas Brunetti, destaca que é a cor deve ser caracterizada pela idade do paciente. É essa análise que trará a naturalidade ao procedimento. “Quando são colocadas facetas brancas, a percepção imediata das demais pessoas é de foi feito um trabalho protético. Quando chega ao ponto de pessoas leigas falarem que foi feito um trabalho, já é um sinal de que não ficou natural. Nós, da Brunetti, trabalhamos para que as pessoas olhem o sorriso dos nossos pacientes e falam que sorriso bonito. Isso quer dizer que alcançamos um nível de naturalidade com a harmonia da face”, ressalta.

Segundo ele, a escolha da cor nos laminados cerâmicos dentários é uma decisão crucial que vai além da simples aparência. A cor pode afetar a autoconfiança do paciente, a harmonia facial e a percepção da saúde dental. A maioria dos pacientes prefere laminados cerâmicos que imitam a cor natural dos dentes. Tons como branco claro, são populares por sua capacidade de proporcionar um sorriso chamativo ou o sorriso dos artistas.

No entanto, é importante equilibrar o brilho com a naturalidade para evitar um visual exagerado. Laminados cerâmicos em tons de branco claro podem ser ideais para pacientes que desejam um sorriso impactante, mas devem ser selecionados com cuidado para combinar com a cor natural dos dentes adjacentes.

“Na Brunetti temos um trabalho de personalizar a cor para o paciente para atender às necessidades específicas e trazer a naturalidade. Isso pode incluir a combinação de diferentes tons para obter uma aparência mais realista ou a criação de laminados com características únicas, como translucidez ou opacidade ajustada”, ressalta Jonas Brunetti.

