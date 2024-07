Redação GPS Em rótulo de edição limitada, Moët

A Moët & Chandon também já está em contagem regressiva para as Olimpíadas de Paris e, para comemorar o grande evento de mobilização mundial, lançou um rótulo de edição limitada em homenagem à França.

A novidade traz a bandeira francesa como fundo, em seus tons de azul, branco e vermelho. O tradicional logotipo da Moët & Chandon foi substituído por uma representação do Arco do Triunfo. E, por fim, a garrafa é selada com uma fita dourada opulenta.

O Arco do Triunfo foi encomendado por Napoleão Bonaparte no auge de sua carreira militar, em 1806. Apenas um ano depois, o Imperador visitou as adegas de Moët & Chandon pela primeira vez, local hoje chamado de Galeria Imperial, aberto à visitação pública.

Na época, a visita foi liderada por seu amigo Jean-Rémy Moët, neto do fundador da maison. Napoleão brindava com a bebida, alegando a importância simbólica dela. “Sempre carregue champanhe! Na vitória você merece e na derrota você precisa dele.”

