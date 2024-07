Beatriz Lima Leal Dolce

O verão europeu atrai milhares de turistas de todo o mundo, com seu calor, mar azul-turquesa e paisagens deslumbrantes. Grandes grifes aproveitam essa temporada para realizar parcerias com restaurantes e beach clubs, criando experiências exclusivas.

Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana desembarcou em Saint-Tropez neste verão, assim como a Louis Vuitton e Jacquemus . A marca italiana retornou ao restaurante e beach club Casa Amor, localizado na praia de Pampelonne, para fazer um takeover em toda a decoração com a clássica estampa Carretto Siciliano: espreguiçadeiras, mesas, cadeiras, guarda-sóis e mais.

Dolce&Gabbana x Casa Amor (Foto: cortesia) Dolce&Gabbana x Casa Amor (Foto: cortesia) Dolce&Gabbana x Casa Amor (Foto: cortesia) Dolce&Gabbana x Casa Amor (Foto: cortesia) Dolce&Gabbana x Casa Amor (Foto: cortesia)

A marca italiana também tem ações em beach clubs na Itália e Espanha. Em terras italianas, Dolce&Gabbana fez um takeover no beach club Le Carillon, em Portofino. Além disso, a marca também abriu uma pop-up no local, e tudo é adornado pela estampa verde e branca Verde Maiolica.

Dolce&Gabbana x Le Carillon (Foto: cortesia) Dolce&Gabbana x Le Carillon (Foto: cortesia) Dolce&Gabbana x Le Carillon (Foto: cortesia) Dolce&Gabbana x Le Carillon (Foto: cortesia)

Na Espanha, Dolce&Gabbana está no beach club La Cabane, em Marbella. A estampa azul Blu Mediterraneo decora toda o local, das louças do restaurante à piscina. A marca italiana também conta com uma loja temporária no espaço.

Dolce&Gabbana x La Cabane (Foto: cortesia) Dolce&Gabbana x La Cabane (Foto: cortesia) Dolce&Gabbana x La Cabane (Foto: cortesia) Dolce&Gabbana x La Cabane (Foto: cortesia)

Balmain

O destino escolhido pela Balmain neste verão foi Atenas, na Grécia. A marca francesa desembarcou no One&Only Aesthesis Luxury Resort, onde decora a piscina principal e as áreas de praia com a clássico “novo estilo francês” da Balmain, em guarda-sóis, toalhas, espreguiçadeiras e boias.

Balmain x One&Only (Foto: cortesia) Balmain x One&Only (Foto: cortesia) Balmain x One&Only (Foto: cortesia) Balmain x One&Only (Foto: cortesia) Balmain x One&Only (Foto: cortesia) Balmain x One&Only (Foto: cortesia)

Off-White

Neste verão, a Off-White retorna à Espanha para fazer um takeover no beach club Casa Jondal, localizado na praia de Cala Jondal, em Ibiza. Espreguiçadeiras, toalhas, guarda-sóis, guardanapos e mais foram decorados com o vermelho característico do beach club e as flechas da Off-White. Além disso, a marca lançou uma coleção cápsula de verão vendida exclusivamente no local.

Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia) Off-White x Casa Jondal (Foto: cortesia)

Diesel

Pela primeira vez, a Diesel faz uma ação em um beach club no verão europeu. O local escolhido foi o Baba beach club, em Alassio, na região italiana da Liguria. Cadeiras de praia, espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de praia foram customizadas com a logo vermelha da marca.

Diesel x Baba Beach (Foto: cortesia) Diesel x Baba Beach (Foto: cortesia) Diesel x Baba Beach (Foto: cortesia) Diesel x Baba Beach (Foto: cortesia)

