Redação GPS Depois de uma década, Joe Jonas lança álbum solo

Famoso principalmente entre os Millennials, Joe Jonas começou a bombar com Jonas Brothers, banda criada ao lado dos irmãos. Agora, depois de 10 anos, o artista anuncia o seu álbum solo, com lançamento previsto para 18 de outubro.

Com o nome “Music For People Who Believe In Love”, o disco foi apresentado por Joe em sua conta do Instagram.

“Estou muito empolgado em compartilhar meu novo álbum. Esse trabalho é uma celebração de gratidão, esperança e amor. Essas músicas refletem minha vida de uma visão panorâmica, reconhecendo as muitas bênçãos ao meu redor”, escreveu o cantor.

A primeira música do álbum, “Work It Out”, chega às plataformas já nesta sexta-feira (19).

Em 2011, o artista teve sua primeira aventura solo, com o álbum “Fastlife”. De 2018 a 2022, ele também integrou a banda DNCE.

