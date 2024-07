Tiago Fernandes Definidas as oitavas de final da Copa do Brasil

O segundo campeonato mais importante do País chega oficialmente em uma fase decisiva. Na tarde desta quinta-feira (18), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Um clássico entre gigantes do futebol brasileiro é o grande destaque desta etapa da competição. O evento foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e foi transmitido ao vivo pelo canal da entidade no YouTube. Os jogos da próxima fase estão programados para acontecer entres os dias 31 de julho e 7 de agosto.

Quem esperava muitos clássicos estaduais já nas oitavas, vai ter que esperar um pouco mais. Por enquanto, nenhum time enfrentará outro do mesmo estado. Mas teremos um clássico regional: Flamengo e Palmeiras se enfrentarão no duelo que já figura como o mais esperado até aqui.

Botafogo, o atual líder do Campeonato Brasileiro, enfrentará o embalado Bahia. Já o Fluminense, afundado na lanterna do Brasileirão, vai pegar o Juventude. Os times que passarem desta fase vão embolsar R$ 4 milhões cada um. Os jogos começam a partir do dia 31 de julho.

Confira todos os 8 confrontos:

Flamengo x Palmeiras Atlético Goianiense x Vasco da Gama Red Bull Bragantino x Athletico Paranaense Goiás x São Paulo CRB x Atlético Mineiro Botafogo x Bahia Grêmio x Corinthians Fluminense x Juventude

